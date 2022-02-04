البنك الأهلي يفوز على العدوة بثمانية أهداف وديا

حقق البنك الأهلي، الفوز علي منافسه شباب العدوة ضمن تحضيرات فريق البنك الأهلي لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وانتهت المباراة بفوز البنك الأهلي بثمانية أهداف بتوقيع كريم بامبو ( هاتريك) وفادي فريد هدفين وعاصم صلاح ومحمود سيد ومحمد حامد ولكل منهم هدفاً، وشهدت المباراة المشاركة الأولي لمهاجم فريق البنك الأهلي الجديد ناصر منسي وأيضاً العودة القوية لكريم بامبو.



ويحصل فريق البنك الأهلي غداً السبت علي راحة علي أن يستأنف تدريباته الجماعية بعد غداً الأحد استعدادا لمواجهة سموحة الخميس المقبل.