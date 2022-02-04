رفع قرار الإيقاف عن عيسى حياتو رئيس الكاف الأسبق

رفعت محكمة التحكيم الرياضي، اليوم الجمعة، قرار إيقاف الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، عن قرار ممارسته أي نشاط رياضي.

ونشر حياتو بيانًا أكد خلاله بأن محكمة التحكيم الرياضية أصدرت حكمًا بإبطال قرار لجنة الأخلاق بالفيفا بإيقافه بدعوى خرقه للميثاق الشرفي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكد الحكم أن حياتو لم يخترق أي معايير أو أحكام قوانين القيم الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم، كما قامت بإلزام الأخير بالمصاريف القضائية.

وكانت لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” قد قامت بإيقاف عيسى حياتو عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة عام.