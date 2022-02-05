كان لها أسلوب لا يقلد.. وفاء عامر تنعي عايدة عبد العزيز بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة وفاء عامر ، الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز، التى رحلت عن عالمنا أمس الخميس بعد صراع مع مرض الزهايمر عن عمر ناهز 86 عاما.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : الله يرحمك يا استاذة عايدة، كان لها أسلوب لا يقلد، الفاتحة لأستاذة عايدة عبد العزيز.

رحلت عن عالمنا، مساء أول أمس الخميس، الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد معاناة كبيرة مع مرض الزهايمر، دامت سنوات عمرها الأخيرة، والذي تسبب في ابتعادها عن الوسط الفني.

أعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز، مساء أمس الخميس، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كاتبًا: « الدوام لله.. الفنانة عايدة عبد العزيز».



إصابتها بمرض الزهايمر

عانت الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، من صراع مع مرض الزهايمر، حيث أُصيبت بهذا المرض بعد وفاة زوجها الفنان الراحل أحمد عبد الحليم، وباتت تنسى الأحداث القريبة والجديدة فقط، لكنها تتذكر الاحداث القديمة بشكل جيد بكامل تفاصيلها.

دائمًا ما كانت تسأل الراحلة عايدة عبد العزيز، عن زوجها الراحل، باستمرار، فهي لا تتذكر وفاته، وفي كل مرة يخبروها أنه توفى كانت تصاب بحزن شديد كأنها تعلم الأمر للمرة الأولى، ذلك وفقًا لتصريحات تليفزيونية لأبنها شريف عبد الحليم.

إصابتها بكسر في الحوض

أُصيبت الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، في الفترة الأخيرة قبل فاتها من كسر في الحوض، منعها من حضور عدد من التكريمات والمهرجانات الفنية، ذلك وفقًا لتصريحات تليفزيونية لنجلها شريف عبد الحليم.