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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزها الأهلي ومونتيري .. مواعيد مباريات اليوم السبت 5 -2 -2022

النادي الأهلي
النادي الأهلي

تقام اليوم السبت 5 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم يأتي أبرزها مباراة بوركينا فاسو أمام الكاميرون في منافسات تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا إلى جانب مباراة الأهلي ونظيره مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية المقام حاليا في الإمارات.


جدول مباريات السبت 5 - 2 - 2022
 

أمم إفريقيا

بوركينا فاسو X الكاميرون– 9 مساء 
 

كأس العالم للأندية

الأهلي vs مونتيري – 6.30 مساء
 

الدوري الإنجليزي

بيرنلي vs واتفورد – 10 مساء 
 

الدوري الإسباني

إلتشي vs ديبورتيفو ألفيس – الساعة 3 عصرا 
 

ريال مايوركا vs قاديش – الساعة 5:15 مساء 

 

موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة أمم إفريقيا


سيلتا فيجو vs رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء 
 

أوساسونا vs إشبيلية – الساعة 10 مساء 
 

الدوري الإيطالي

روما vs جنوى – الساعة 4 عصرا

 

موعد مباراة مصر مع السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية .. والقنوات الناقلة


انتر ميلان vs ميلان – الساعة السابعة مساء


فيورنتينا vs لاتسيو – الساعة 9:45 مساء


الدوري الألماني

كولن vs فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا


أرمينيا بيليفيلد vs بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

 

موعد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة

 

أوجسبورج vs يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا
 

ماينز 05 vs هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرا

 

شتوتجارت vs آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا

 

بايرن ميونخ vs لايبزيج – الساعة 7:30 مساء

 

كأس الاتحاد الإنجليزي

كيديرمنستر X وست هام – الساعة 2:30 ظهرا 

 

تشيلسي X بليموث أرجايل – الساعة 2:30 ظهرا 
 

كريستال بالاس X هارتلبول – الساعة 5 مساء
 

هيديرسفيلد تاون X بارنسلي – الساعة 5 مساء
 

بيتربوره يونايتد X كوينز بارك رينجرز – الساعة 5 مساء
 

ساوثهبامتون X كوفنتري سيتي – الساعة 5 مساء

 

إيفرتون X برينتفورد – الساعة 5 مساء

 

ستوك سيتي X ويجان أثليتيك – الساعة 5 مساء

 

مانشستر سيتي X فولهام – الساعة 5 مساء 


وولفرهامبتون X نوريتش سيتي – الساعة 5 مساء 


كامبردج يونايتد X لوتن تاون – الساعة 7:30 مساء 

 

توتنهام vs برايتون – الساعة العاشرة مساء 


الدوري التركي

جازينتاب vs سيفاس سبور – الساعة 12:30 ظهرا

 

فاتح قرا جمرك vs يني ملطية سبور – الساعة 3 عصرا

 

طرابزون سبور vs قاسم باشا – الساعة 3 عصرا


فنار بخشة vs إسطنبول باشاك شهير- الساعة 6 مساء

 

الدوري السعودي

الرائد vs الاتفاق – الساعة 2:50 عصرا


الحزم vs الشباب – الساعة 2:50 عصرا

 

الفيصلي vs ضمك – الساعة 5:20 مساء

 

الأهلي vs التعاون – الساعة 7:20 مساء

الأهلى الكاميرون بوركينا فاسو مونتيري المكسيكي كأس العالم للاندية الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني مباراة مصر والسنغال نهائي بطولة أمم أفريقيا الدوري الايطالي الدوري الألماني جدول مباريات السبت

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