أمريكا وأوكرانيا يبحثان سبل تشجيع روسيا على اتباع مسار الدبلوماسية

بحثت الولايات المتحدة وأوكرانيا التعزيزات العسكرية الروسية على طول حدود أوكرانيا والخطوات التي تتخذها أوكرانيا والولايات المتحدة لتشجيع روسيا على اتباع الدبلوماسية بشأن الحرب وضمان الأمن والاستقرار.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن نظيره الأوكراني دميترو كوليبا .

وأطلع بلينكن، بحسب البيان، كولبيا على مشاركته الأخيرة مع نظرائهما الروس، والتي أكد خلالها استعداد واشنطن لمعالجة المخاوف الأمنية المشتركة ودعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.