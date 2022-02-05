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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأربعاء.. تكريم فاروق فلوكس بالمسرح القومي وافتتاح جناح العرض المتحفي الخاص 

فاروق فلوكس
فاروق فلوكس

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية احتفالية كبرى لتكريم الفنان الكبير فاروق فلوكس، وذلك في السادسة مساء الأربعاء القادم ٩ فبراير ٢٠٢٢م، بالمسرح القومي، وذلك برعاية وحضور وزيرة الثقافة  الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال. 

يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الكبير فاروق فلوكس، وإهداء الحضور كتيب يتناول رحلة عطاء فاروق فلوكس، كما يحيي الحفل الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ بقيادة المايسترو تامر غنيم؛ من خلال تقديم مجموعة من أروع الأغاني التراثية المصرية.

 

مشوار فاروق فلوكس

الفنان فاروق فلوكس اسمه الكامل "فاروق توفيق صالح" وهو من مواليد 21 يونيو عام 1940، وحصل على بكالوريوس الهندسة ثم عمل في السينما والمسرح والتلفزيون، وانضم إلى فرقة الفنانين المتحدين، وعمل بها مدة طويلة قبل أن ينفصل عنها، ثم يعود إليها مرة أخرى. 

فاروق فلوكس بدأ مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي، وقد شارك في العديد من الأعمال المسرحية منها اعمال  الفنان الراحل فؤاد المهندس، وقدم معه بطولة عدد من مسرحياته وأفلامه لكن شهرته كانت عام 1969 من خلال أدائه لشخصية سليط في مسرحية "سيدتي الجميلة" المقتبسة عن مسرحية "بيجماليون" لجورج برنارد شو وكان أجره الشهري فيها 25 جنيها شهرياً.

أما عن أهم أعماله المسرحية فهي "ذات البيجامة الحمرا"، و"زنقة الستات"، "بيت المصراوي"،"خصوصي جدآ"،"سعدون تحت الطبع سنة مع الشغل اللذيذ"، " قصة الحي الغربي"، 'أولاد علي بمبة"، "مين ما يحبش زوبة"، دربكه همبكه"،"سباك الساعه 12"، "ابتسامة وراء القضبان"،"زقاق المدق"،"لانفجار الجميل"،"الزياره أنتهت"،"الدنيا لما تضحك"،"واحد لاقي شقة"،"الحرامية"،"يا حلوة ماتلعبيش بالكبريت". 

كما شارك مع الفنان عادل إمام بطولة مسرحية "الواد سيد الشغال"، "عيطة عامل زيطة"، و "خيل الحكومة".

فاروق فلوكس الفنان فاروق فلوكس وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

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