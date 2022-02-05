دعاء عند شراء سيارة جديدة.. ردده في صلاة الاستخارة للتوفيق والتيسير

دعاء شراء سيارة جديدة .. محل بحث كثير من الناس وبالتحديد من اشترى سيارة جديدة أو يرغب في شراء سيارة ويريد تحصينها خوفا من الحسد أو الحوادث .. ولم يرد نص ثابت أو واضح كـ دعاء شراء سيارة جديدة ، وكل ما ورد فقط هو دعاء ركوب الدابة سواء كانت سيارة أو طائرة أو قطار أو حيوان.

دعاء شراء سيارة جديدة

دعاء شراء سيارة جديدة

برغم أن تأثير العين والحسد الذي يسببه البعض يكون مضاعفا في بعض الأحيان إلا أنه من الضروري تحصين أنفسنا بالقرآن الكريم والأدعية التي تصرف عنا كل شر.بسم الله والحمدلله سبحان الله سبحان الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين وإنا إلي ربنا لمنقلبون الحمدلله الحمدلله الحمدلله الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفرلي فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت.

بسم الله على نفسي وأهلي ومالي ، أو اعوذُ بكلمات الله التامة من كل شيطانٍ وهامة ومن كل عين لآمة ، أو أعوذ بالله من شر هذه الليلة وشر ما فيها.

اللهم إني أسألك خيرها و خير ما جبلتها عليه و أعوذ بك من شرها و شر ما جبلتها علي.

اللهم اني اسالك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي.دعاء شراء سيارة جديدة دعاء عند شراء سيارة ، قل : "اللهم لك الحمد أنت يسرت لي امتلاك هذه السيارة أسألك خيرها وخير ما صنعت له وأعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له".

الدعاء عند شراء سيارة جديدة



"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا ، وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ". قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الدعاء عند اقتناء ثوب جديد، ففي سنن الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه ، عمامة ، أو قميصا ، أو رداء ، ثم يقول : "اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له".

دعاء ركوب سيارة جديدة

دعاء ركوب سيارة جديدة

بسم الله ، والحمد لله ، ويكبر ثلاثًا ويقول : سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، ومن كآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل.

إذا ركب الراكب على دابته أن يكبر ثلاثا ثم يقرأ آية : سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ.

ويدعو بالدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فعن علي بن ربيعة قال : شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها ، فلما وضع رجله في الركاب قال : بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال : "سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ".

اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى .. سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.

دعاء لتسهيل شراء سيارة

عندما تكون لديك الرغبة والنية في شراء سيارة قل: "اللهم لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا ، فهذا الدّعاء يقال لأيّ أمرٍ ولتسهيل الأمور" .



اللهمّ يا مسهّل الشّديد ويا مليّن الحديد ، ويا منجز الوعيد ، ويا من هو كلّ يومٍ في أمرٍ جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق ، بك أدفع مالا أطيق ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.كان النبي صلّى الله عليه وسلم يقول : يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ، أصلح لي شأني كلّه ، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه التّرمذي وهو صحيح.

دعاء قضاء الحاجة

يلجأ إليه كل مسلم وقت الشدائد والهموم وإذا تعثر عليه قضاء حاجته أو شعر انها صعب الوصول اليها ..و دعاء قضاء الحاجة لم يرد به صيغة محددة ويجوز للمسلم أن بدعو بما يشاء وبأي صيغة ويسمى حاجته ، ودعاء قضاء الحاجة يحتاج الى حسن الظن بالله وأن يكون المسلم على يقين من استجابة الله لدعائه فهذا من شروط استجابة الدعاء ، وكمال قال الله في الحديث القدسي : " أنا عند حسن ظن عبدي بي " .

دعاء قضاء الحاجة

يوجد أكثر من دعاء لقضاء الحاجه مقتيسة من القرآن الكريم والسنة النبوية منها .. ( لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)، وهي دعوةُ ذي النُّونِ إذ هوَ في بَطنِ الحوتِ، فإنَّهُ لم يدعُ بِها مسلمٌ ربَّهُ في شيءٍ قطُّ إلَّا استَجابَ لَهُ.

(اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ)، وهو الدعاء باسم الله الأعظمِ الذي إذا دعِيَ به أجاب ، وإذا سُئِلَ به أعطَى. (اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك).

دعاء الاستخارة قبل الشراء

دعاء صلاة الاستخارة

من السنن التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإقدام على فعل أي شيء أو قبل اتخاذ أي خطوة في حياتنا اليومية و دعاء صلاة الاستخارة لا غنى للمسلم عنه في كل أمور حياته مهما كانت هذه الأشياء فيجوز لك استخدام دعاء صلاة الاستخارة قبل شراء ملابسك أو حذائك أو قبل الذهاب للسوق لشراء طعامك وشرابك إلى غير ذلك من متطلبات الحياة، هكذا نصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و دعاء صلاة الاستخارة يعني أنك تتوكل على الله حق التوكل مع يقينك بأن الله سيكتب لك الخير مهما كانت النتيجة، لأن الله وحده يعلم الغيب و يعلم ببواطن الأمور و يعلم الخير و الشر لنا لذا فمن أفضل من الله تبارك و تعالى نلجأ إليه للمشورة في كل أمورنا و شؤوننا.



وللمرأة الحائض أو لمن لم يجد لديه الوقت للقيام بـ صلاة الاستخارة فيكفي الوضوء والدعاء بدعاء الاستخارة من غير صلاة .



دعاء صلاة الاستخارة



دعاء صلاة الاستخارة كما قال السلف هو : " اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب .

الدعاء في السجود مستجاب

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (تسمي الأمر ) خير لي ، في ديني و معاشي و عاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري وآجله ، فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، و إن كنت تعلم أن هذا الأمر (تسمي الأمر ) شر لي ، في ديني و معاشي و عاقبة أمري ، أو قال: في عاجل أمري وآجله ، فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به .



كيفية صلاة الاستخارة

دعاء صلاة الاستخارة يحتاج اليه المسلم في العديد من أمور حياته كأن يكون مقبلا على الزواج من فتاة ويري ان يعرف هل هي مناسبة له أم لا او شراء سيارة او منزل او شراء اي شيء ولم يقف دعاء صلاة الاستخارة عند ذلك فقط فقد يستخير المسلم قبل السفر إلى أي مكان أو قبل التقدم لوظيفة محددة ، وغير ذلك من الأمور، فيجب عليه اللجوء الى الله بـ دعاء صلاة الاستخارة ، ويتضرّع إليه، ويسأله أن يختار له الخير، والأفضل أن يجمع بين الاستخارة والاستشارة، قال تعالى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)، .



أما عن كيفيّة أداء صلاة الاستخارة و دعاء صلاة الاستخارة وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: (إذَا هَمَّ أحَدُكُمْ بالأمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِن غيرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إنِّي أسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ وأَسْتَقْدِرُكَ بقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ العَظِيمِ، فإنَّكَ تَقْدِرُ ولَا أقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولَا أعْلَمُ، وأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ خَيْرٌ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي -أوْ قالَ عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لي ويَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لي فِيهِ، وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي -أوْ قالَ في عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّي واصْرِفْنِي عنْه، واقْدُرْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أرْضِنِي قالَ: "وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ") .