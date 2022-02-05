عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أسعار ضريبة الدخل تصل لـ20% سنويا وفقا لآخر تعديل

ضريبة الدخل
ضريبة الدخل

حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل وفقاً لآخر تعديل صادر في 19 أكتوبر 2020، تعريف الفترة الضريبية بأنها السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساسا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كلياً عن مزاولة النشاط.

4 شرائح لتسجيل العقارات.. البرلمان يحيل تعديلات ضريبة الدخل للدراسة

مجلس الوزراء: مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

وذكرت المادة السادسة من القانون نطاق سريان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وأسعارها وفقًا للقانون، وجاء ذلك كالآتي:

أسعار ضريبة الدخل

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:
1– المرتبات وما فى حكمها.
2– النشاط التجارى أو الصناعى.
3– النشاط المهنى أو غير التجارى.
4– الثروة العقارية.

وتستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة.

وتكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه (10%).
الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه (15%).
الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه (20%).
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

ضريبة ضريبة الدخل أسعار ضريبة الدخل مجلس الوزراء البرلمان خمس

ترشيحاتنا

شركة إسرائيلية ثانية تطور برنامج تجسس لاختراق هواتف آيفون | تفاصيل

الأرصاد: انتهاء ذروة الطقس السيئ.. ودرجات الحرارة ترتفع تدريجيا

سر تأخر لحظات الحسم..لماذا يفشل إنقاذ الطفل ريان كلما أوشك على النجاح؟

الوصيف مرتين.. مفارقة طريفة قبل مواجهة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

مايكروسوفت تحذر من تطبيق خطير يختبئ خلسة بـ أجهزة آبل

العثور على شخص غريب على سطح المريخ.. ما القصة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغماءات رجال الإنقاذ.. آخر تطورات حادث طفل المغرب ريان

نصف متر فقط.. بث مباشر للحظة خروج الطفل ريان حيا من قاع البئر

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

كورونا حول العالم.. إصابات جديدة بالصين وأرقام قياسية في سنغافورة وتايلاند

بدء اجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات اليوم.. والترم الثاني 19 فبراير

رامي ربيعة: هزيمة الأهلي من مونتيري بخماسية تحفيز لموقعة مونديال الأندية

جلسة صلح تنتهي بمذبحة أسرية بالزمالك .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

أرقام قياسية تزين سجل الفراعنة.. ما سر زجاجة البركة التي احتفظ بها أبو جبل؟

فيديو

محمد رمضان يرد على نوال الزغبي بطريقة ساخرة.. فيديو

فيديو جراف.. كيف سقط الطفل ريان في البئر.. ومحاولات إنقاذه مستمرة

سميرة محسن: خالد النبوي "اتقمص" مني بسبب حسن الرداد I فيديو

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ