موسم الرياض| نوال الكويتية تشعل حفلها بمسرح محمد عبده أرينا

أشعلت الفنانة نوال الكويتية ، حفلها الغنائي مساء ليلة أمس الجمعة، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي قدمته مع الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي.

وحمل حفل نوال الكويتية وأحلام الشامسي، شعار «لقاء القمة» نظرًا لأنه يجمع بين قامتين كبيرتين من نجمات الخليج العربي، وقدما الثنائي ديو غنائي أمام الجمهور، وتألقت نوال بعدها بباقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.

أحدث أعمال نوال الكويتية

ذكر أن أحدث أعمال الفنانة نوال الكويتية، اغنيتها "ما تسوى غلا" من ألبومها الجديد، والذى يحمل اسم "الحنين"، وطرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب" في شهر نوفمبر الماضي.

أغنية "ماتسوى غلا" لـ نوال الكويتية، من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، توزيع عصام الشرايطي.

أعمال نوال الكويتية

طرحت الفنانة نوال الكويتية اغنيتها "ما تسوى غلا" من ألبومها الجديد ، والذى يحمل أسم "الحنين"، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "ماتسوى غلا" من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، توزيع عصام الشرايطي.

كانت الفنانة نوال قد أحيت خلال الفترة القادمة حفلا ضخما ضمن حفلات موسم الرياض، والذى يقام في مدينة السعودية .

نوال الكويتية تبكي على الهواء

في أبريل العام الماضي، أجهشت الفنانة نوال الكويتية في البكاء خلال مشاركتها في الحملة الوطنية الكويتية "سننتصر" التي تجوب شوارع الكويت من أجل توعية المواطنين بأهمية البقاء في المنزل.

وفي الفيديو ظهرت ابنة نوال الكويتية، حنين، وهي تمسح دموعها بعدما تأثرت بوالدتها بسبب العزل المنزلي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت نوال الكويتية من منزلها بتحية المشاركين في الحملة وتوزيع زجاجات المياه على المشاركين في الحملة من وزارة الصحة الكويتية.

وأقرّ مجلس الوزراء الكويتي تدابير اقتصادية جديدة لمواجهة تداعيات ازمة كورونا، التي تضمنها تقرير أعده فريق مشترك من الحكومة والقطاع الخاص.

وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إن هذه الحزمة تهدف "إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات ومساعدتها على تخطي الظروف الراهنة عبر توفير السيولة اللازمة لتلك الكيانات لمواجهة ما عليها من التزامات".