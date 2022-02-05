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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة الفيوم تناقش "الشباب والمبادرات الثقافية" وتنمية االمواهب فى الشعر والقصة

عضوات ثقافة الفيوم
عضوات ثقافة الفيوم أثناء التدريبات

نظمت قصور الثقافة الجماهيرية  بمحافظة  الفيوم ، عددا من الانشطة الثقافية والعليمة والمبادرات الشبابية بعدد من فروع الثقافة ومكتباتها بالمحافظة.

وفي هذا الإطار نظم قسم المواهب بفرع  ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان "تنمية المواهب في الشعر والقصة" للشاعر محمد ربيع عضو اتحاد الكتاب وتحدث عن أمثلة كثيرة لشعراء مصريين مثل فؤاد حداد، بيرم التونسي، عبد الرحمن الابنودي، احمد فؤاد نجم وتحدث أيضا عن كيفية كتابة الشعر والقصة والآليات التي يجب الاستعانة بها اثناء كتابة الشعر والقصة.

كما قدمت فرقة كورال الطفل عرض فني بقصر ثقافة الفيوم، تضمن مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية والعاطفية بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف.

كما عقد قسم الشباب والعمال بالتعاون مع المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان "الشباب والمبادرات الثقافية" لمحمد محمود وتحدث عن المبادرات الشبابية وقام بتعريف المبادرات مؤكدا ان المبادرة الشبابية هي المشاريع الريادية التي يقودها الشباب وتهدف لتنمية المجتمع.

وأشار محمد محمود إلى أن هذه المشاريع تُشكّل الإطار العملي للريادة المجتمعية الشبابية، والتي تقوم في فلسفتها على مبادئ التنمية الشبابية المجتمعية، وتقوم على مبدأ التعلم بالممارسة من خلال المشاريع، حيث ينخرط الشباب في نشاطاتٍ يستخدمون خلالها عملياتٍ وأدواتٍ من أجل تحقيق مهامٍ معينةٍ.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "اساسيات الحاسب الآلي للمبتدئين" لبعض أطفال المكتبة لتعريفهم بمكونات الحاسب الآلي مثل وحدة الإدخال input unit الفأرة، الكيبورد، الميكروفون، وحدة الإخراج Output unit مثل الشاشة، الطابعة، السماعات، وحدة المعالجة المركزية CPU وهي إختصار Central Processing Unit، وغيرها من الأساسيات الخاصة بتشغيل الكمبيوتر.

 واختتمت مكتبة مطرطارس الفرعية ورشة الأشغال اليدوية لعمل أشكال مختلفة من الخرز للمدربة وسام سيد حيث قامت بعمل فانوس رمضان، وإقامة معرض لجميع المشغولات التي تم عملها خلال الورشة منها صنية وطبق فاكهه وفانوس.

كما نظمت مكتبة الطفل يوم ثقافي ترفيهي للأطفال، تضمن فوازير مع الاطفال، واكتشاف مواهب الأطفال من قراءة القرآن وغناء والقاء شعر وتمثيل وعمل استعراض يا حبيبتى يا مصر.

علي جانب اخر نفذ نادى المرأة ورشة فنية باستخدام قماش الجوخ لتعليم الأطفال طريقة عمل وقص جراب موبايل وكيفية اختيار وضع التصميم المناسب علية للوصول للشكل النهائي للمدربة فاطمة محمد.

 

فروع ومكتبات ثقافة الفيوم تنظم فعاليات وندوات بمناسبة أعياد الشرطة

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الفيوم ثقافة الشباب المبادرات الشعر

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