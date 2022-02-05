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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راغب علامة ضيف أسما إبراهيم في حبر سري .. الخميس المقبل

راغب علامة ضيف اسما
راغب علامة ضيف اسما ابراهيم

تستضيف الاعلامية أسما إبراهيم ، السوبر ستار راغب علامة ، من برنامج حبر سري علي شاشة القاهرة والناس الخميس والجمعة 10 و 11 فبراير .

 

ويتحدث الفنان راغب علامة خلال الحلقة عن العديد من الأسرار والكواليس في حياته، كما يقدم العديد من أغانيه الشهيرة خلال الحلقة .

 

برنامج ( حبر سري ) يعرض علي شاشه القاهرة والناس كل خميس وجمعة 11 مساء وتقدمه أسما إبراهيم والتي استضافت عددا كبيرا من نجوم مصر والوطن العربي، من بينهم أصالة وهاني شاكر وأحمد السقا و نوال الزغبي و صابر الرباعي و فيفي عبده و أحمد فهمي و حسن الرداد.

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أزمة راغب علامة وفضل شاكر 

وشهدت الفترة الأخيرة توتر في العلاقة بين راغب علامة وفضل شاكر، وانتقلت إلى نجل الأخير ، والذى هاجم " علامة " في أحدي البرامج التليفزيونية .

 

وخلال لقاء تليفزيوني عرض منذ أيام ، رفض محمد شاكر ابن الفنان اللبناني فضل شاكر، وصف المطرب راغب علامة بالسوبر ستار.

وأوضح أن راغب علامة فنان موجود وعنده جمهوره، وحينما رد المذيع " سوبر ستار" لاحقه محمد شاكر بكلمة "ممكن من وجهة نظرك".

وأوضح أن راغب علامة تخلى عنهم في أزمة والده الأخيرة، وأن تصريحاته ليس لها أساس من الصحة.

وتابع: “راغب علامة قلقان من عودة والدي إلى الساحة الفنية، وليس لدينا مشكلة نتصالح معه، بس الأهم هو يتصالح مع نفسه"، وقرر إهدائه أغنية "اللي باعنا".

 

أزمات سابقة 

لم تكن تلك الأزمة الوحيدة التي تدل علي توتر العلاقه بين راغب علامة وفضل شاكر فقد سبق أن خرج راغب علامة بتصريحات في احدي البرامج المصرية تجاه فضل شاكر ، حيث طلب منه أن يقوم بتسليم نفسه الى الجيش اللبناني وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه والتي تصل إلي ٢٣ عاما .

وتابع راغب علامة أن فضل شاكر أخطأ بحق بلده وأهله وجيشه وان عليه تسليم نفسه ، وسيكون في مكان افضل من الذى يعيش فيه حاليا .

ولم يقوم راغب علامة حتي الآن بالرد علي تصريحات نجل فضل شاكر واكتفي بالصمت سواء من خلال التصريحات الصحفية أو مواقع التواصل الاجتماعي. 

في نهاية 2011، طرأت على فضل شاكر تغيرات كثيرة، منها اعتذاره عن حفلات بعد التعاقد عليها، وإطلاقه تصريحات ضد شرعية الغناء.وأصابت الصدمة عشاق مطرب الإحساس، عندما شاهدوه في فيديوهات، وسط جماعة متشددة، وانتشرت أخبار حول تورطه في عمليات إرهابية، وتقديمه الدعم المادي لجماعة الشيخ أحمد الأسير المسلحة.

وصدرت أحكام بحبس فضل شاكر، وعلى إثر ذلك هجر لبنان، وعاش مرحلة من التخبط والارتباك.عاد فضل شاكر للساحة مرة ثانية عام 2018، وأوضح أنه سيفتح صفحة جديدة من حياته، وأنه لن يتعاطى مع الشأن السياسي، ولن يغني في لبنان، بل هو يطمح للعيش بعيدًا.

وأضاف أنه من الصعب أن يتقبله الناس في بلده، بعدما تشوهت صورته وتعرض للأذية.

راغب علامة أسما إبراهيم الإعلامية أسما ابراهيم برنامج حبر سري حبر سري الفنان راغب علامة

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