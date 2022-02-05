عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد ملكية فورد لها .. الذكرى السنوية الـ 100 لـ لينكولن تحت مظلتها

لينكون
لينكون

بتاريخ 4 فبراير 1922، قامت شركة فورد باتمام عملية شراء ناجحة لشركة لينكون من المخترع ومهندس السيارات هنري ليلاند، وبلغت قيمة الصفقة 8 ملايين دولار آنذاك، أو 133 مليون دولار الآن بعد حساب التضخم، حيث حول هنري فورد لينكون إلى علامة تجارية أمريكية فاخرة .

لينكون 

ومنذ ذلك الوقت التزمت لينكون بمهمتها في بناء المركبات مع التركيز الواضح على الفخامة، مع مستويات متفاوتة من النجاح.

لينكون 

وقالت جوي فالوتيكو، رئيسة لينكون وقتها : “ نحن في لحظة حاسمة في تاريخنا، ننظر إلى ماضي لنكون ونجد الإلهام للمستقبل، لنفكر في ما أنجزناه، لا يمكن أن يكون توقيت الذكرى المئوية لنا أكثر مثالية بينما ننتقل إلى مستقبل كهربائي ”.

لينكون 

و تم تأسيس هوية لينكون كعلامة تجارية فاخرة رائدة، يُنسب الكثير من النجاح المبكر لعلامة لينكولن التجارية إلى إيدسيل فورد، نجل هنري فورد، ونُقل عنه قوله: “لقد صنع أبي أشهر السيارات في العالم ؛ أريد أن أصنع الأفضل”.

لينكون 

و أطلقت لينكون العديد من النماذج المؤثرة في سنواتها الأولى، وشمل ذلك طراز Zephyr  في عام 1936، أول سيارة متوسطة السعر؛ وبعد ثلاث سنوات وصلت كونتيننتال كمركبة للاستخدام الشخصي وساعدت في ترسيخ قطاع السيارات الفاخرة ككل.

لينكون 

و طورت لينكون أول نظام دخول السيارة بدون مفتاح في عام 1980،  وطورت أول موديل هجين للعلامة التجارية MKZ “هايبرد” في عام 2010؛ وفي الولايات المتحدة، واصلت لينكون نجاحها مع سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، بما في ذلك نافيجيتور بالحجم الكامل.

لينكون 

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة  فورد، جيم فارلي: “هناك شيء مميز للغاية في لينكون، وبينما نتحرك نحو مستقبل كهربائي من خلال التقنيات المتصلة، فأنا متحمس جدًا لرؤية أين ستذهب العلامة التجارية في الصين وأمريكا الشمالية مع بداية قرنها الثاني.”

الولايات المتحدة الاستخدام ولايات المركبات قطاع السيارات لينكون للعلامة التجارية علامة تجارية ثلاث سنوات السيارات الفاخرة الذكرى المئوية

موضوعات متعلقة

بالمواصفات الأمريكية .. كيا سبورتاج 2023 الجيل الجديد تنطلق رسميا

سعر ومواصفات تويوتا راش 2022 بالسوق السعودى

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2022

من اجل فيلم سينمائي .. هيونداي توسان تحصل على إصدار “الوحش”

زيادة جديدة في أسعار شانجان ألسفن بالسوق المصري

بتصميم جديد .. بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 تظهر أثناء اختبارها

مزاد جمرك سفاجا الجديد يضم سيارات فارهة .. تفاصيل

كنز حقيقي.. بيع سيارات الزعماء الكلاسيكية وعمالقة الفن مع فيلا بالقاهرة |شاهد

ترشيحاتنا

حقوقية: الختان عادة أفريقية ومصر شهدت صحوة في حقوق الطفل

بعد أشواط المعاناة الإضافية.. تشيلسي يفسد مفاجأة بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

عناصر الإنقاذ تعثرعلى الطفل ريان.. وفريق طبي يتولى مهمة نقله إلى المستشفى

ماتت ومعها سر الجريمة.. وفاة الضحية الخامسة فى مذبحة الزمالك.. تفاصيل

الجزار: تنفيذ 92% من "الحي اللاتيني" وإنهاء منطقة “الداون تاون” بالعلمين الجديدة

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

نصف متر فقط.. بث مباشر للحظة خروج الطفل ريان حيا من قاع البئر

مسؤول مغربي: ليس هناك دليل على أن الطفل ريان مازال حيا

مجانا.. كيف تشاهد مباراة الأهلي ومونتيري عبر تطبيق أبو ظبي الرياضية

روح بطولية.. شاب مغربي يطلب منحه فرصة لإنقاذ الطفل ريان

بعد كورونا| متحور جديد من الإيدز شديد الخطورة يجتاح العالم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

عملية إنقاذ الطفل ريان وكيفية سقوطه في البئر .. تغطية خاصة

تخلص من زوجته وشقيقته وطليقها وانتحر.. تفاصيل مذبحة الزمالك.. تغطية خاصة بالفيديو

فى ذكرى ميلاده.. لحظة بكى فيها السيد راضى .. نوستالجيا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

اﻟﻤﺰﻳﺪ