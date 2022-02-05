بعد ملكية فورد لها .. الذكرى السنوية الـ 100 لـ لينكولن تحت مظلتها

بتاريخ 4 فبراير 1922، قامت شركة فورد باتمام عملية شراء ناجحة لشركة لينكون من المخترع ومهندس السيارات هنري ليلاند، وبلغت قيمة الصفقة 8 ملايين دولار آنذاك، أو 133 مليون دولار الآن بعد حساب التضخم، حيث حول هنري فورد لينكون إلى علامة تجارية أمريكية فاخرة .

لينكون

ومنذ ذلك الوقت التزمت لينكون بمهمتها في بناء المركبات مع التركيز الواضح على الفخامة، مع مستويات متفاوتة من النجاح.

لينكون

وقالت جوي فالوتيكو، رئيسة لينكون وقتها : “ نحن في لحظة حاسمة في تاريخنا، ننظر إلى ماضي لنكون ونجد الإلهام للمستقبل، لنفكر في ما أنجزناه، لا يمكن أن يكون توقيت الذكرى المئوية لنا أكثر مثالية بينما ننتقل إلى مستقبل كهربائي ”.

لينكون

و تم تأسيس هوية لينكون كعلامة تجارية فاخرة رائدة، يُنسب الكثير من النجاح المبكر لعلامة لينكولن التجارية إلى إيدسيل فورد، نجل هنري فورد، ونُقل عنه قوله: “لقد صنع أبي أشهر السيارات في العالم ؛ أريد أن أصنع الأفضل”.

لينكون

و أطلقت لينكون العديد من النماذج المؤثرة في سنواتها الأولى، وشمل ذلك طراز Zephyr في عام 1936، أول سيارة متوسطة السعر؛ وبعد ثلاث سنوات وصلت كونتيننتال كمركبة للاستخدام الشخصي وساعدت في ترسيخ قطاع السيارات الفاخرة ككل.

لينكون

و طورت لينكون أول نظام دخول السيارة بدون مفتاح في عام 1980، وطورت أول موديل هجين للعلامة التجارية MKZ “هايبرد” في عام 2010؛ وفي الولايات المتحدة، واصلت لينكون نجاحها مع سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، بما في ذلك نافيجيتور بالحجم الكامل.

لينكون

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي: “هناك شيء مميز للغاية في لينكون، وبينما نتحرك نحو مستقبل كهربائي من خلال التقنيات المتصلة، فأنا متحمس جدًا لرؤية أين ستذهب العلامة التجارية في الصين وأمريكا الشمالية مع بداية قرنها الثاني.”