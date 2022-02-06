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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

آدم مكيوي: جلال الشرقاوى خاض العديد من الصراعات أبرزها فترة الستينيات

صدى البلد

قال الناقد الفنى آدم مكيوي أن  مشوار الراحل جلال الشرقاوى امدت لوقت طويل ، وكان يصارع حتى قبل الوفاة لعرض مسرحية هولاكو.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الاولى، صفة جلال الشرقاوى الأساسية أنه شخص مقاتل، وخاض العديد من المعارك والصراعات.

وتابع آدم مكيوي، أن العديد من المسرحيات تم رفضها لجلال الشرقاوى وكافح كثيرا لعرضها، أكثرها خلال فترة الستينات، وتلاها فترة السبعينيات ولكنها كانت سعيدة بالنسبة للراحل لأنه لم تمنع له أى مسرحيات.

وفاة جلال الشرقاوي

وتوفى المخرج جلال الشرقاوي ، صباح الجمعة 4 فبراير، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 87 سنة، إذ ولد 14 يونيو 1934.

وأعلنت عبير الشرقاوي خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون بابا فى ذمة الله.

(اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ).

وأضافت: "(اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه).

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