مصر والسنغال .. حكاية 7 ألقاب تزين تاريخ الفراعنة في أمم إفريقيا

‎65 عاما وأفريقيا لاتعرف سوي ملكا وحيدا لها.. ولما لا ومنتخب مصر هو البطل التاريخي لكأس الأمم الأفريقية التي انطلقت لأول مرة عام 1957 وفازت مصر بأول القابها على الأرضي السودانية عندها حققت الفوز على السودان في المباراة الأولى بهدفين مقابل هدف ثم الفوز على إثيوبيا برباعية نظيفة ليتوج الفراعنة بلقب البطولة التي شهدت أيضا فوز نجم الفريق محمد الديبة برصيد خمسة أهداف..

امم افريقيا 57

‎وفي النسخة التالية التي استضافتها القاهرة حقق الفراعنة اللقب الثاني على التوالي بعد الفوز على إثيوبيا برباعية نظيفة ثم الفوز على الأشقاء السودانين بهدفين مقابل هدف ليتوج منتخب مصر باللقب الثاني له ويحصد محمود الجوهري لقب هداف البطولة..

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‎وبعد 27 عاما وخلال نسخة الكان التي استضافتها القاهرة عام 1986 كان لمنتخبنا الكلمة العليا والنهاية السعيدة عندما تفوق على كبار أفريقيا بداية من كوت ديفوار التي هزمها بهدفين لجمال عبد الحميد وشوقي غريب ثم موزمبيق بهدفي مارادونا النيل طاهر أبو زيد تبعه انتصار غالي وعظيم على الأشقاء المغاربة بهدف أبوزيد التاريخي ثم الفوز على العملاق الكاميروني في النهائي بقيادة روجيه ميلا بركلات الترجيح ليتوج أبناء وادي النيل باللقب الرابع في تاريخهم.

امم افريقيا 86

‎في عام 98 وخلال نسخة الكان التي استضافتها بوركينا فاسو حقق رفاق المدرب الكبير محمود الجوهري انجاز تاريخي بالفوز باللقب بعد ان كانوا خارج الترشيحات تماما.. عبرت مصر مرحلة المجموعات بفوز على موزمبيق بثنائية ثم الفوز على تماسيح زامبيا برباعية مقابل خسارة وحيدة أمام اسود الأطلسي بهدف حاجي.. وفي الدور ربع النهائي تفوق رفاق القائد حسام حسن علي افيال كوت ديفوار واسقطوا أسطورة منتخب نجم مارسيليا بكايوكو عن طريق ركلات الترجيح ثم الفوز على منتخب الأرض والجمهور بوركينا فاسو بهدفي العميد واخيرا إقصاء البافانا بافانا جنوب أفريقيا في النهائي بهدفين حملوا توقيع احمد حسن وطارق مصطفى..

امم افريقيا 1998

‎في 2006 كانت القاهرة ونيلها حاضرة وشاهدة على انتصار غالي لابناء المدرب حسن شحاتة بلقب الكان للمرة الخامسة في تاريخ المحروسة.. بداناها بفوز غالي على فرسان المتوسط المنتخب الليبي بثلاثية نظيفة اعقبه تعادل سلبي غريب مع اسود الأطلسي ثم الفوز على كوت ديفوار بثلاثية مقابل هدف ليتاهل الفراعنة للدور الثاني كأول المجموعة.. في لقاء الدور ربع النهائي أقصى المصريين منتخب الكونغو الديمقراطية برباعية مقابل هدف ثم جاء الموعد لمواجهة اسود التيرانجا في مباراة الدور قبل النهائي والفوز الغالي بهدفين مقابل هدف سجلهما احمد حسن وعمرو زكي في مباراة شهدت كل الأجواء العصيبة في كرة القدم.. وفي لقاء الحلم وأمام 100 الف مشجع مصري أسقط الفراعنة الافيال بقيادة العالمي ديديه دروجبا هداف البلوز تشيلسي وحصدوا اللقب الغالي عن طريق ركلات الترجيح التي تالق فيها السد العالي ليرفع المصريين الكأس الخامسة في تاريخهم.

امم افريقيا 2006

‎وفي نسخة 2008 وعلى الأراضي الغانية سطر الفراعنة احد أجمل نهائيات الكان وافضلها على الإطلاق عندما بدوا البطولة بفوز ولا أغلى على الأسد الكاميروني برباعية مقابل هدفين تبعه انتصار عريض على الأشقاء السودانين بثلاثية نظيفة ثم التعادل مع زامبيا في نهاية مشوار دوري المجموعات بهدف لكل فريق.. وفي منافسات دور الثمانية حققت مصر الفوز على غزلان أنجولا بهدفين مقابل هدف ليضرب أبناء المدرب حسن شحاتة موعدا ثاريا مع افيال كوت ديفوار في لقاء الدور نصف النهائي ليصبح من كلاسيكات الكرة المصرية بعد الفوز الكبير على دروجبا ورفاقه برباعية مقابل هدف ليتعين على المصريين مواجهة أخرى مع اسود الكاميرون في نهائي الحلم.. وأمام نجم البارسا صامويل إيتو والقائد سونج سقط الأسود بهدف دون رد بعد ملحمة مصرية عظمية شهدتها الأراضي الغانية ليرفع الفراعنة الكأس المصرية السادسة في تاريخهم.

امم افريقيا 2008

‎وبعد الاخفاق في الذهاب إلى مونديال جنوب أفريقيا في 2010 ذهبت كتيبة المعلم حسن شحاتة الي أنجولا طامعين في رد الاعتبار أمام الجميع.. ومع بداية المنافسات فازت مصر بثلاثية مدوية على نسور نيجيريا ثم كررت الفوز بثنائية على كلا من موزمبيق وبنين لتضرب موعدا جديدا مع اسود الكاميرون في منافسات الدور ربع النهائي.. وعلى الأراضي الانجولية وفي مواجهة أخرى مع هداف انتر ميلان صامويل إيتو سقط الأسود بالتخصص أمام الفراعنة بثلاثية حملت توقيع احمد حسن الذي سجل بدل الهدف هدفين واكتشاف البطولة محمد ناجي جدو ليذهب الفراعنة لمواجهة الجزائر في لقاء ثاري بالدور نصف النهائي.. وتحت قيادة الحكم البنيني كوفي كودجا وأمام ثلاثة آلاف مصري زحفوا الي لواندا لموازرة الفراعنة حقق المصريين انتصار كبير على الأشقاء برباعية نظيفة حملت توقيع حسني وزيدان وعبد الشافي وجدو ليذهب الفراعنة الي المباراة النهائية أمام البلاك ستارز الغانيين.

امم افريقيا 2010

‎وعلى ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الانجولية لواندا سطر الفراعنة تاريخا جديدا وملحمة عظمية وإطفاؤه أحد أقوى أجيال البلاك ستارز عبر التاريخ بقيادة الهداف اساموه جيان والنجم اندريه ايو بهدف لجدو ماركة زيدان ليرفع الفراعنة الكأس الغالية للمرة السابعة والثالثة على التوالي في جيل ضم خيره نجوم الكرة المصرية ضم الحضري وفتح الله وهاني سعيد وجمعة ومعوض وشوقي وزيدان وحسني وجدو ومتعب وزكي وشيفو والمحمدي والصقر.. ليصبح المصريين أصحاب الرقم القياسي في الفوز بالكان دون منافس.

وبعد غياب 3 نسخ متتالية عاد الفراعنة بقوة ليصلوا لنهائي 2017 في الجابون امام الكاميرون وبعد العديد من الاصابات التي تعرض لها منتخبنا الى جانب مواجهة العديد من الصعوبات خسر اللقب امام الاسود .. واليوم هو على موعد جديد لمواصلة كتابة التاريخ املا في حصد اللقب الثامن امام اسود التيرانجا السنغاليين في البطولة المحببة لملك افريقيا