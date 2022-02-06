إيران: ما زلنا بعيدين عن تشكيل التوازن الضروري في مفاوضات فيينا

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أنه برغم التقدم المحدود في مفاوضات فيينا، لا تزال البلاد بعيدة عن تشكيل التوازن الضروري في التزامات الأطراف.

وكتب شمخاني على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تعليقا على بعض التفاؤل غير الواقعي بشأن مفاوضات فيينا: "رغم التقدم المحدود في محادثات فيينا، ما زلنا بعيدين عن تشكيل التوازن الضروري في التزامات الأطراف".

وأضاف أن "القرارات السياسية في واشنطن ضرورية لموازنة الالتزامات وللتوصل إلى اتفاق جيد".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال في وقت سابق، إن إيران ترغب في التوصل لاتفاق جيد بمفاوضات فيينا، مع حماية خطوطها الحمراء ومصالحها الوطنية.

وحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، إذ بحث عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، آخر مستجدات مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "نبحث عن اتفاق جيد بعزم، ولكن بنفس الانفتاح والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية".

وأضاف: "للأسف، لم يكن للاتفاق النووي فوائد اقتصادية لإيران في السنوات الأخيرة ولا يمكننا التوصل إلى اتفاق جيد، إلا إذا كانت مصالحنا الاقتصادية مستدامة وموثوقة".

وتابع: "حدثت بعض التطورات الإيجابية في المفاوضات منذ بدء جولة المحادثات السابقة، لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا".

ونقلت الوزارة عن بوريل قوله إن "محادثات فيينا تمر الآن بمنعطف مهم، متوقعا أن تعود جميع الوفود إلى فيينا في الجولة القادمة بأجندة واضحة للتوصل إلى اتفاق واتخاذ قرارات سياسية في هذا الصدد".