عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: ما زلنا بعيدين عن تشكيل التوازن الضروري في مفاوضات فيينا

علم إيران
علم إيران

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أنه برغم التقدم المحدود في مفاوضات فيينا، لا تزال البلاد بعيدة عن تشكيل التوازن الضروري في التزامات الأطراف.

وكتب شمخاني على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تعليقا على بعض التفاؤل غير الواقعي بشأن مفاوضات فيينا: "رغم التقدم المحدود في محادثات فيينا، ما زلنا بعيدين عن تشكيل التوازن الضروري في التزامات الأطراف".

إيران: نرغب في التوصل لاتفاق جيد من المفاوضات النووية

إيران تبعث رسالة لدول المنطقة ..وتؤكد: مضيق هرمز باحتنا الخلفية

وأضاف أن "القرارات السياسية في واشنطن ضرورية لموازنة الالتزامات وللتوصل إلى اتفاق جيد".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال في وقت سابق، إن إيران ترغب في التوصل لاتفاق جيد بمفاوضات فيينا، مع حماية خطوطها الحمراء ومصالحها الوطنية.

وحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، إذ بحث عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، آخر مستجدات مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "نبحث عن اتفاق جيد بعزم، ولكن بنفس الانفتاح والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية".

وأضاف: "للأسف، لم يكن للاتفاق النووي فوائد اقتصادية لإيران في السنوات الأخيرة ولا يمكننا التوصل إلى اتفاق جيد، إلا إذا كانت مصالحنا الاقتصادية مستدامة وموثوقة".

وتابع: "حدثت بعض التطورات الإيجابية في المفاوضات منذ بدء جولة المحادثات السابقة، لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا".

ونقلت الوزارة عن بوريل قوله إن "محادثات فيينا تمر الآن بمنعطف مهم، متوقعا أن تعود جميع الوفود إلى فيينا في الجولة القادمة بأجندة واضحة للتوصل إلى اتفاق واتخاذ قرارات سياسية في هذا الصدد".

ايران الاتفاق النووي مفاوضات فيينا محادثات فيينا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

ترشيحاتنا

علي جمعة: تقوى الله أصل كل خير وسبيل صلاح الفرد والمجتمع

روسيا تدق ناقوس الخطر بسبب “المسيرات العسكرية” في أوكرانيا

مباراة مصر والسنغال .. إعلامي مغربي: الفراعنة أمام فرصة تاريخية لاقتناص اللقب الثامن في كان2021

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة نهارا

مصر والسنغال .. حكاية 7 ألقاب تزين تاريخ الفراعنة في أمم إفريقيا

انتفاضة وطنية.. عاصمة كندا تحت الحصار والشرطة تعبر عن عجزها |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

بكاء هستيري.. انهيار مراسلة الغد لحظة إذاعتها خبر وفاة الطفل ريان |فيديو

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

يؤدي إلى شلل تام | الكشف عن الحالة الصحية لـ الطفل ريان

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

بمن حضر.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز الأهلي على مونتيري

طقس الـ 6 أيام القادمة.. الأمطار تعود بغزارة وثلوج على سانت كاترين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

فيديو

ريان لم يكن الأول.. واقعة متعددة لأطفال ضلوا طريقهم | فيديوجراف

فيديوجراف.. بعد خروجه من البئر .. الطفل ريان في جنة الله الواسعة

مستعدة أعمل دور راقصة.. أيتن عامر تتحدث عن سمية الخشاب بتصريحات نارية

خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ