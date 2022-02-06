نجم الزمالك مفاجأة تشكيل منتخب مصر أمام السنغال اليوم

تقام اليوم الأحد مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة أمم إفريقيا على ملعب باول بيا بالكاميرون، بعد فوز منتخب مصر على الكاميرون - مستضيف البطولة- في دور نصف النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي.

موعد مباراة مصر والسنغال

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي بين مصر والسنغال في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، ويسعي نجوم منتخب مصر لتحقيق لقب البطولة الثامن الغائب عن مصر منذ آخر 2010.

محمد صلاح وساديو ماني

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر أمام السنغال كالتالي : -

حراسة المرمى:

محمد أبوجبل

الدفاع:

أحمد فتوح

محمود حمدي «الونش»

محمد عبدالمنعم

إمام عاشور

الوسط :

محمد النني

عمرو السولية

حمدي فتحي

الهجوم:

محمد صلاح

عمر مرموش

مصطفى محمد

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم

تنقل قناة الجزائرية الأرضية، مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وجاء تردد قناة "الجزائرية الأرضية" عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات"، وتحمل القناة اسم "Programme National" على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

وكانت القناة الجزائرية قد حرصت على إذاعة مباراتي مصر ضد كوت ديفوار في دور الـ16 والكاميرون في نصف النهائي، لكنها رفضت بث لقاء الفراعنة أمام المغرب في الدور ربع النهائي.

وتتنافس مصر والسنغال في صدام كروي مثير خارج التوقعات، حيث يسعى الفراعنة للتويج باللقب الثامن بعد تتويجهم بالبطولة 7 مرات آخرها عام 2010، كما أنه سيكون التتويج الأول لأسود التيرانجا في تاريخ مشاركتهم.

صراع صلاح وماني في مباراة مصر والسنغال

وسيكون هدف المنتخب الوطني استعادة اللقب القاري الغائب منذ عام 2010، ليكون اللقب الأول لجيل الفراعنة الحالي بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تاريخ البطولة القارية.

كما أنه سيكون هدف منتخب السنغال أيضًا للتويج باللقب للمرة الأولى ليكتب جيل النجم ساديو ماني لاعب ليفربول التاريخ في هذه النسخة بحروف من ذهب، خاصة بعد خسارة المباراة النهائية في النسخة الماضية على يد الجزائر.

غيابات منتخب مصر أمام السنغال في مباراة النهائي

يعاني منتخب مصر من غيابات مؤثرة أمام السنغال في مباراة الليلة، بالإضافة إلى الإرهاق البدني، نظرا لخوض منتخب مصر الأشواط الإضافية في آخر 3 مباريات في البطولة.

كيروش وبكاري جاساما من مباراة مصر والكاميرون

البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لن يتواجد على خط التماس في مباراة اليوم، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإيقافه مباراتين مع تغريمه 10 آلاف دولار، بسبب اعتراضه على قرارات الحكم الجامبي بكاري جاساما المثيرة للجدل في مباراة الكاميرون الماضية.

ويغيب عمر كمال ظهير أيمن منتخب مصر عن مباراة السنغال، بسبب حصوله إلى البطاقة الصفراء الثانية أمام الكاميرون.

كما يفقد منتخب مصر أيضا أكرم توفيق الذي انتهى مشواره في البطولة مبكرا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي أمام نيجيريا في الجولة الأولى بدور المجموعات، بالإضافي إلى محمد الشناوي وأحمد حجازي اللذان يعانيان من إصابة الضامة.