عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك مفاجأة تشكيل منتخب مصر أمام السنغال اليوم

صلاح وماني - مباراة
صلاح وماني - مباراة مصر والسنغال

تقام اليوم الأحد مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة أمم إفريقيا على ملعب باول بيا بالكاميرون، بعد فوز منتخب مصر على الكاميرون - مستضيف البطولة- في دور نصف النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي.

موعد مباراة مصر والسنغال

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي بين مصر والسنغال في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، ويسعي نجوم منتخب مصر لتحقيق لقب البطولة الثامن الغائب عن مصر منذ آخر 2010.

محمد صلاح وساديو ماني 

 

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر أمام السنغال كالتالي : -

مصر والسنغال.. الفراعنة في مهمة جديدة لترويض أسود التيرانجا واستعادة اللقب| فيديو

صلاح يتحدى ماني.. التشكيل المتوقع لمواجهة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا

  • حراسة المرمى: 

محمد أبوجبل

  • الدفاع: 

أحمد فتوح

محمود حمدي «الونش»

محمد عبدالمنعم

إمام عاشور

  • الوسط:

محمد النني

عمرو السولية

حمدي فتحي

  • الهجوم:

محمد صلاح

عمر مرموش

مصطفى محمد

منتخب مصر 

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم

تنقل قناة الجزائرية الأرضية، مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وجاء تردد قناة "الجزائرية الأرضية" عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات"، وتحمل القناة اسم "Programme National" على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

وكانت القناة الجزائرية قد حرصت على إذاعة مباراتي مصر ضد كوت ديفوار في دور الـ16 والكاميرون في نصف النهائي، لكنها رفضت بث لقاء الفراعنة أمام المغرب في الدور ربع النهائي.

وتتنافس مصر والسنغال في صدام كروي مثير خارج التوقعات، حيث يسعى الفراعنة للتويج باللقب الثامن بعد تتويجهم بالبطولة 7 مرات آخرها عام 2010، كما أنه سيكون التتويج الأول لأسود التيرانجا في تاريخ مشاركتهم.

صراع صلاح وماني في مباراة مصر والسنغال 

وسيكون هدف المنتخب الوطني استعادة اللقب القاري الغائب منذ عام 2010، ليكون اللقب الأول لجيل الفراعنة الحالي بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تاريخ البطولة القارية.

كما أنه سيكون هدف منتخب السنغال أيضًا للتويج باللقب للمرة الأولى ليكتب جيل النجم ساديو ماني لاعب ليفربول التاريخ في هذه النسخة بحروف من ذهب، خاصة بعد خسارة المباراة النهائية في النسخة الماضية على يد الجزائر.

غيابات منتخب مصر أمام السنغال في مباراة النهائي

يعاني منتخب مصر من غيابات مؤثرة أمام السنغال في مباراة الليلة، بالإضافة إلى الإرهاق البدني، نظرا لخوض منتخب مصر الأشواط الإضافية في آخر 3 مباريات في البطولة.

كيروش وبكاري جاساما من مباراة مصر والكاميرون

البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لن يتواجد على خط التماس في مباراة اليوم، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإيقافه مباراتين مع تغريمه 10 آلاف دولار، بسبب اعتراضه على قرارات الحكم الجامبي بكاري جاساما المثيرة للجدل في مباراة الكاميرون الماضية.

ويغيب عمر كمال ظهير أيمن منتخب مصر عن مباراة السنغال، بسبب حصوله إلى البطاقة الصفراء الثانية أمام الكاميرون.

كما يفقد منتخب مصر أيضا أكرم توفيق الذي انتهى مشواره في البطولة مبكرا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي أمام نيجيريا في الجولة الأولى بدور المجموعات، بالإضافي إلى محمد الشناوي وأحمد حجازي اللذان يعانيان من إصابة الضامة.

مباراة مصر والسنغال مصر والسنغال أمم أفريقيا نهائي أمم إفريقيا موعد مباراة مصر والسنغال تشكيل منتخب مصر أمام السنغال تردد قناة الجزائرية الأرضية بث مباشر مصر والسنغال بث مباشر مباراة مصر والسنغال بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم مشاهد مباراة مصر والسنغال مباشر

موضوعات متعلقة

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا.. تحديث

ادعولنا.. أبو جبل يوجه رسالة عبر صدى البلد للجماهير المصرية قبل نهائي أمم إفريقيا

انتشار أمني.. خطة مرورية على محاور القاهرة عقب مباراة مصر والسنغال

مصر والسنغال.. الفراعنة في مهمة جديدة لترويض أسود التيرانجا واستعادة اللقب| فيديو

ترشيحاتنا

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

وزيرة التضامن تفتتح 50 قاعة حضانة للطفولة المبكرة في الوادي الجديد

حكم تأخير الصلاة لمشاهدة مباراة .. مستشار المفتي يجيب

مريم الكعبي تُسلم أوراق اعتمادها مندوبة دائمة للإمارات لدى جامعة الدول العربية

مدبولي: الجامعات الأهلية أحد الروافد الجديدة والمتميزة للوصول لتعليم عال بمستوى دولي

مصر والسنغال .. كاف يدرس بدء النهائي الإفريقي بدقيقة حداد على ريان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر والسنغال .. كاف يدرس بدء النهائي الإفريقي بدقيقة حداد على ريان

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

إلغاء عقوبة داوود.. كاف يصدر بيانا رسميا قبل موقعة مصر والسنغال

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

بشرى للمواطنين.. "مركز التنبؤ": يومان بدون أمطار على جميع أنحاء مصر

ما الحكمة من الابتلاء ولماذا لم يطل الله تعالى في عُمر الطفل ريان رغم الدعاء له؟ .. علماء يجيبون

نجم الزمالك مفاجأة تشكيل منتخب مصر أمام السنغال اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا.. تحديث

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

هيئة الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة نهارا.. فيديو

مباراة مصر والسنغال.. أرقام قياسية للفراعنة أمام أسود التيرانجا “فيديو”

لـ دنيا سمير غانم.. حلا أسدي تطرح أغنية "شكرا ما تكفيش" |فيديو

كيف تفاعل العالم مع وفاة الطفل ريان وكيف تلقى والداه الخبر .. شاهد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ