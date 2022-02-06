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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يسلم عقود التقنين لأصحاب مصانع شق الثعبان

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال التسليم

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حفل تسليم ٢١ عقد موثق لبعض المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية ، بعد تقنين أوضاعهم قانونيًا .


وأشار محافظ القاهرة ، إلى أنه بإتمام اجراءات التقنين وتسليم العقود النهائية أصبحت هذه المصانع والورش داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة.


وأشاد محافظ القاهرة بالمستثمرين الحريصين على تقنين أوضاعهم مؤكدًا أن حرصهم على استكمال إجراءاتهم القانونية نابع من احساسهم بالمسئولية تجاه الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير المنطقة .

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وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الهدف الرئيس لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية والمرافق مطالبًا المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم  للإسراع فى عملية التطوير لتلك المنطقة التى تحتل مكانة عالمية مميزة.

وشدد محافظ القاهرة ، على أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من لم يقم بسداد مستحقات الدولة من أصحاب الورش والمصانع أو تقاعس عن إستكمال اجراءات التعاقد مع شركات المرافق مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع هذا الأمر بمنتهى الحزم .

وأكد المحافظ، أنه تنفيذاَ لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة الصناعية بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتى تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام علي مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال .

وأوضح المحافظ ، أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاَ للمخطط كما قام مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة بحصر كافة الأنشطة والأراضى بمنطقة شق الثعبان ووضعها علي وحدة رفع مساحي مسجلة الكترونيًا وأنشأ قواعد بيانات GIS (نظم المعلومات الجغرافية) تعتبر الاولي لهذه المنطقة الصناعية الهامة.

كما قام محافظ القاهرة ، بتسليم ٣٦ من عقود تقنين وضع اليد طبقًا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ لأصحابها خلال الحفل .

وشهد الحفل اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، والمهندس سيد أباظة نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية، وعدد من قيادات المحافظة .

القاهرة عقد موثق شق الثعبان المصانع والورش الاقتصاد الرسمى

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