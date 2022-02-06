«مقومات الإسلام» للإمام الطيب الأكثر مبيعًا بجناح الأزهر في معرض الكتاب

تصدر كتاب "مقومات الإسلام"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، باللغة الإندونيسية، من إصدارات مركز الأزهر للترجمة، منفذ بيع جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويتناول الكتاب الأصول الكبرى التي ينبني عليها الإسلام كدين لا يقتصر فقط على بيان العقيدة والعبادات والأخلاق، بل يهتم اهتمامًا كبيرًا بالتشريعات التي تضبط حركة الفرد وسلوك المجتمعات؛ لتوجيهها أولًا نحو الغايات الأخلاقية الإنسانية العامة، ثم لمعرفة الحق في الاعتقاد، وفعل الخير في العمل ثانيًا.

السنة النبوية في مواجهة التحدي

وتصدر أيضًا كتاب "السنة النبوية في مواجهة التحدي"، بقلم الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والذي يتناول جهود العلماء في حفظ السنة النبوية وتفنيد دعاوى بعض المستشرقين حولها ودور العلماء في الذود عن حماها، ويؤكد أن السنة النبوية لها مكانتها التي لا تخفى على أحد، ولها أهميتها في الدين، فهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وهي المفسرة والمفصلة له، فلم يكن بدعًا أن يصونها الله كما صان كتابه؛ لأنها التي يعرف بها أحكام الدين وتفسر بها قواعده.

كما تصدر كتاب "تاريخ الأزهر" للقاضي مصطفى بك بيرم، والذي أعاد نشره وعلق عليه وأضاف إليه بعض الوثائق أحمد جمعة عبد الحميد، منفذ البيع، والذي يتناول دور الأزهر كمدرسة علمية وجامع للعبادة، كما يتناول “كيف كبرت مدرسة الأزهر؟”، فضلا عما كان يدرس في الأزهر وما يدرس فيه اليوم، وغيرها من المعلومات التي تتناول تطور الأزهر من جامع في البداية إلى كونه أهم مؤسسة دينية إسلامية في العالم.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53) للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.