انقذوا_فواز_قطيفان يجتاح «تويتر».. ومغردون: لابد من محاكمة هؤلاء المجرمين

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #انقذوا_فواز_قطيفان ، بعد أن خطفته عصابة في مدينة درعا جنوب سوريا، وقامت بنشر فيديو مؤلم لجلده وتعذيبه وهو عار من الثياب.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا تعاطفا مع الطفل، وجاءت التعليقات كالآتي: “الحرية لفواز - لابد من محاكمة هؤلاء المجرمين - أنقذوا فواز”.

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت دنيا سمير غانم علي قضية خطف الطفل السوري فواز قطيفان، وكتبت: "يا رب الطف بيه حسبي الله ونعم الوكيل".

مات الطفل ريان ولكن هناك طفل مازال حي ينتظر الانقاذ

#انقذوا_فواز_قطيفان #ريان_طفل_العرب pic.twitter.com/p1hTT7wiUv — أ. عبدالله الأسطل 🇵🇸🌹🇴🇲 (@AbdallahAlsttal) February 6, 2022

I still cannot believe that there's a little innocent child being mercilessly tortured by heartless kidnappers for money!

It tears my heart out to see all this cruelty in this world..

This's world isn't a safe place for children..#انقذوا_فواز_قطيفان pic.twitter.com/urS1QQJuQq — Basma Roshdy (@BasmaRoshdy5) February 6, 2022



