التعليم المفتوح بجامعة عين شمس:نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية الأسبوع القادم

أكد الدكتور أحمد جلال، مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس، أن “أمن وسلامة أبناء جامعة عين شمس في المقام الأول، لذلك نحرص على تطبيق أقصى درجات الأمن للحفاظ على أرواح أبناء الكلية”، مشيرًا إلى أن إدارة الكلية اتخذت خطوات واسعة لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة الامتحانات والكونترول والتصحيح.

وأوضح الدكتور أحمد جلال، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه سوف يتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول مع بداية الأسبوع القادم، لافتا إلى أن مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس تقوم بتصحيح الامتحانات بشكل دوري ومنتظم.

وشدد مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس، على الطلاب ضرورة التأكد من تفعيل حساباتهم على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني، وسداد المصروفات الدراسية؛ حتى يتسنى لهم معرفة النتيجة.

وصرح بأن نظام التعليم المفتوح الجديد يتميز بأنه يمنح شهادات معترف بها وهى تعادل الشهادات التي تمنحها الجامعة المصرية، ويجمع نظام التعليم المفتوح الجديد بين أسلوب التعليم التقليدي والتعليم عن بعد "الإلكتروني"، كما يتم توفير مراجع إلكترونية وصفحة لكل طالب يمكنه من خلالها متابعة دراسته ومعرفة آخر المستجدات.

وأضاف أنه يتم توفير كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

جدير بالذكر أن نظام الدراسة بالتعليم المدمج الجديد:

1- الدبلوم المهني فصلان دراسيان متتاليان وهي دبلومة أون لاين.

2- يقدر نجاح الطالب في المقررات الدراسية بأحد التقديرات التالية: "ممتاز من 85% فأكثر من النهاية العظمى - جيد جداً من 75% فأكثر إلى أقل من 85% من النهاية العظمى - جيد من 65% فأكثر إلى أقل من 75% من النهاية العظمى - مقبول من 50% فأكثر إلى أقل من 65% من النهاية العظمى - راسب أقل من 50% من درجة النهاية العظمى".

3- تحسب النهاية العظمى لمجموع الدرجات لكل مقرر على أساس 100 درجة، ويكون الطالب ناجحا في المقرر بحصوله على 50% على الأقل من درجة النهاية العظمى.

4- يعتبر الطالب راسباً في حالة حصوله على أقل من 50% من درجة النهاية العظمى.

5- عند رسوب الطالب في أي عدد من مواد الفصل الدراسي الأول يمكنه تسجيل هذه المواد مع مواد الفصل الدراسي التالي لأداء الامتحان فيهم في نهاية الفصل الدراسي (يناير- يوليو).

شروط الالتحاق بالتعليم المدمج الجديد

1- يجوز قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس – ليسانس) ببرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

2- يجوز للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين (ثانوية عامة + 2 سنة معهد) التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

3- يجوز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل.

4- يستثنى من شرط المدد سالفة الذكر الطلاب المصريين المقيمين بالخارج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء شمال وجنوب سيناء.

5- يخضع الطلاب الوافدين للقواعد المنظمة لشئونهم بإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي.