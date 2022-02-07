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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسابقة الإبل الأكثر إدرارا للحليب في العلمين تشجع الملاك على الاهتمام بالثروة الحيوانية

تغذية الابل في محافظة
تغذية الابل في محافظة شمال سيناء

سجلت مسابقة الإبل المحالب، التي نظمها اتحاد الهجن المصري بمنطقة العلمين، أول مسابقة من نوعها فى مصر لاختيار الناقة الأكثر إدرارا للحليب  وهذا يعمل علي تشجيع ملاك الإبل للاهتمام بالثروة الحيوانية خاصة الابل، والاعتماد علي حاسب الابل في التغذية وعلاج بعض الأمراض لما يحتويه من قيمة غذائية عالية.

الإبل المحالب

 وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن سباق الإبل الأكثر إنتاجا للحليب هو الأول من نوعه على أرض مصر ، والذي نظمه الاتحاد المصري للهجن بدعم من الاتحاد الإماراتي للهجن.


وأوضح أن مسابقة الإبل المحالب في دولة الإمارات قديمة وتم تنظيمها منذ نحو 16 سنة، والتي تقام بواقع 4 مسابقات  سنويا حيث  تشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أنها تحدث طفرة اقتصادية كبيرة بين ملاك الإبل، موضحا أن من بين الارقام التي تتحقق إنتاج 15 كيلو حليب من ناقة واحدة.

ويشتهر حليب الإبل بخصائصه العلاجية النافعة في مقاومة الأمراض كالسكري والسرطان فهو يساعد على خفض جرعة الإنسولين اللازمة للتحكم بمستوى السكر في الدم.

ويمكن أن يشرب  الجمل العطشان أكثر من مئة لتر من الماء دفعة واحدة، دون أن يحدث له أي ضرر، ولا تبقى هذه المياه في أمعائه، ولكنها تنساب داخل أنسجة جسمه فوراً.
 

وقال الدكتور عبد الشافي، أستاذ بجامعة العريش شمال سيناء،  أنه منج الناحية العلمية ، يحتوى لبن الإبل على عناصر غذائية نظراً لتغذيتها على نباتات طبية أو صحراوية تتكون من بعض العناصر الكيميائية الهامة التى لها مردود ايجابى على الصحة الإنسان  ، ويمكن أن  يكون لها  مردود إيجابى على مرضى السكر والكبد ومرضى الأمراض المزمنة ومرضى تليف الكبد، لكن لا نستطيع التأكيد على أن لبن الإبل بمثابة علاج لهذه الأمراض.


وثبت أن فوائد حليب الابل أنه يخفض نسبة السكر في الدم و حساسية الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 والنوع 2.، ويحتوي  ش على بروتينات شبيهة بالأنسولين، والتي قد تكون مسؤولة عن نشاطه المضاد لمرض السكر حيث ان  الأنسولين  ، يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

وتشير الدراسات إلى أن حليب الابل يوفر ما يعادل 52 وحدة من الأنسولين لكل 4 أكواب (1 لتر). كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الزنك، مما قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين.
 

وقال الدكتور محمد عبد الله دكتوراة في النباتات الطبية والعطرية ،ان معظم  الأمراض الخطيرة ، كلها سببها الأكل الغير صحي وخاصة المصنعات بالمواد الحافظة و المواد الخطيرة  في الخضروات  و الفواكه  . 

 و هناك قاعد تقول ، ان من كثر أكله كثر مرضه ، و من قل أكله قل مرضه . لذا يجب أن نعرف ماذا نأكل و ماذا نشرب ؟ و نقنن في الأكل و الشرب الصحي  لان صحة الإنسان فوق كل اعتبار .

مكافحة الأمراض 

وأشار الي أن حليب النياق مفيد جداً لجسم الإنسان ، فهو يعتبر مادية قوية لمكافحة الأمراض و السرطانات ،و يعتبر علاجاً فعالاً لمرضى السكري و السرطان ، فهو يقوي المناعة .لذا فإن  حليب النياق غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للصحة العامة .
 .و بشكل عام يعتبر حليب النياق غذاء مفيداً و دواءً فعالاً بشكل عام كما يعالج  حليب النياق  الفيروسات الخطيرة مثل فيروس ( سي ).

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مسابقة الابل الحليب الاهتمام الثروة الحيوانية

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