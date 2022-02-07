جمعية الأورمان: تسليم 25 مشروعا تنمويا لمحدودي الدخل في الدقهلية

سلم مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الدقهلية خلال شهر يناير عدد 25 قرض حسن لأصحاب المشاريع متناهية الصغر بقيمة اجمالية 250 ألف جنيه ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية الأورمان لدعم المشروعات متناهية الصغر وتحسين مستوى المعيشة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من توزيع القروض الحسنة التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى محافظة الدقهلية.

وأوضح شعبان أنه يجرى الاستفادة من القرض على مرحلتين المرحلة الأولى وكيفيه سدادها: تمنح الحالة 10 ألاف جنيه دفعة أولى، تسدد على 25 شهرا بقيمة 400 جنيهًا شهريًا لمدة عشرين شهرًا والمرحلة الثانية وهي منحة للحالة المستفيدة بقيمة 10ألاف جنيه، وهكذا تكون قيمه القرض 20ألف جنيها، تسدد الحالة 10ألاف جنيها منها فقط و10ألاف جنيها منحة لا ترد.

وأشار «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.

يذكر أن بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية الأورمان جاء ضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" ليشمل جميع محافظات الجمهورية المختلفة بقيمة 80 مليون جنيه، وفى إطار دعم الوزارة والحكومة المصرية بكافة أجهزتها للمجتمع المدني، كما أنه يعكس دور المجتمع المدني في الارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا.