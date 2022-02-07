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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات لشخصين ضبط بحوزتهما 84 طربة حشيش بأسيوط

أرشيفية
أرشيفية

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط ، شخصين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنية لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمركز أبنوب .

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوى وعماد فؤاد بشاي وأمانة سر خميس محمود .

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تعود وقائع القضية رقم 5640 لسنة 2021 جنايات مركز أبنوب إلى ورود معلومات إلى مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام شخص يدعى " محمد .ح . ف " 35 عاما عاطل مقيم عرب مطير مركز أبنوب يقوم بالاتجار في المواد المخدرة .

 

تم تشكيل فريق بحث من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لشمال الصعيد المنيا بالاشتراك مع منطقة مكافحة المخدرات بأسيوط ودلت التحريات عن قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وقيام المتهم بتوزيع كميات من المواد المخدرة دائرة مركز أبنوب .

 

وورد اتصال الى ضباط مكافحة المخدرات من أحد المصادر السرية أكد فيه عن عزم المتهم تسليم أحد عملائه كمية من المواد المخدرة بطريق أسيوط الشرقي بالقرب من قرية عرب العوامر .

 

على الفور تم تشكيل فريق من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة المنيا واسيوط وقاموا بعمل اكمنة ثابتة ومتحركة بالقرب من المكان الذي أبلغ عنه المصدر السري وبعد قرابة 25 دقيقة من الانتظارهم شاهدوا دراجة نارية يقودها أحد الأشخاص ويركب خلفه المتهم يسيران بأحد المدقات وسط الزراعات ويحملان جوال اصفر اللون وتوقفت الدراجة النارية ونزل من عليها المتهم ممسكا بالجوال وبجواره قائد الدراجة فأسرع ضباط الإدارة العامة للمخدرات تجاههما.

 

وتمكنوا من ضبطهما وبتفتيش الجوال عثر بداخله على " 84 " طربة حشيش ماركت بسكوته كما عثر بحوزة المتهم على هاتف محمول و250 جنيها وأقر المتهم ان كان يقصد من حيازته للكمية المضبوطة بقصد الاتجار وان قائد الدراجة النارية يدعى " محمد .ع .أ " يقوم بمعاونته في ترويج المخدرات بمواجهة المتهم الثاني اقر بمعاونته للمتهم الأول في ترويج وبيع المواد المخدرة.

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