حياة كريمة .. إنشاء ورفع كفاءة 34 وحدة إسعاف بـ قرى المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الاثنين، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها، للمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية بمدينة المنيا ،حيث يجري تطوير المقر كاملا وتزويده بأحدث الأجهزة لرفع مستوى الخدمة الإسعافية لمواطني المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة والدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالمنيا والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا.

استمع المحافظ إلى شرح من الدكتور شريف مدحت مدير فرع الهيئة حول إمكانيات وتجهيزات الفرع الجاري تنفيذها من أجهزة اتصالات حديثة.

أكد أن المقر سيكون أول مبنى تكنولوجي بالصعيد لضمان التدخل والانتشار السريع لفرق الإسعاف في حالة وقوع أي حوادث على الطرق لاقدر الله .

ووجه المحافظ بالإسراع في إنجاز الأعمال طبقا للمواصفات القياسية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأعلن أنه يجري العمل في إنشاء ورفع كفاءة 34 وحدة اسعاف بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك خلال المرحلة الاولي من المبادرة والتي يجري تنفيذها ب5 مراكز.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره لرجال الإسعاف لما يقدمونه من مجهودات وما يتحملونه من أعباء وضغوطات يومية، وما يقع من أحداث تستوجب تواجدهم لإسعاف المصابين وتقديم خدمة طبية متميزة.