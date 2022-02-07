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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد

ابن مخرج بوجي وطمطم بعد إصابته بشلل رباعي: يسرا بنت عمتي ومساعدتنيش

يسرا وباسم رحمي
يسرا وباسم رحمي

أكد المخرج باسم محمود رحمى ، نجل مخرج بوجي وطمطم الراحل محمود رحمي في تصريح خاص لصدى البلد أنه سيتم نقله بعد قليل إلى المستشفى حيث ينتظر سيارة الإسعاف للقدوم لبيته لنقله 

 

وأضاف:" نقيب الممثليين دكتور أشرف زكى تواصل معي وأخبرني انني سأنقل إلى مستشفى الشبراويشي لتلقي العلاج هناك"

 

وتابع :" أجريت عملية لتركيب دعامة في القلب منذ سنتين ، ولكن بعد فترة من العملية حدث لي انسداد في الشرايين وحدث لي شلل رباعي "

 

وأضاف :" عايش لوحدي في البيت منذ أن طلقت زوجتي  ، ومفيش حد بيسأل عليا غير كل فترة وأنا مريض ومش بلاقي حد يأكلني ويديني الدواء "

 

وأكد:" أعاني أيضا من الضغط وبعض الامراض الاخرى ، وتحت جلد رجلي أصبح ممتلئا بالمياة "

 

اختتم :" النجمة يسرا تجمعني صلة قرابة بها فهي ابنه عمتي ولكنها لم تساعدني  حتى الان "

 

أشرف زكى: نقابة الممثلين تتولى رعاية نجل المخرج محمود رحمى صحيا

استجابة سريعة من الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بان الأزمة الصحية للمخرج باسم محمود رحمى والذى يعانى من شلل رباعى كما اعلن الفنان مصطفى درويش عير صفحته على فيسبوك. 

 

وقال أشرف زكى فى تصريح لـ “صدى البلد” : ان النقابة ستتولى رعاية باسم محمود رحمى صحيا وسريعا نتخذ كافة الإجراءات الخاصة بعلاجه. 

 

ونشر الفنان مصطفى درويش تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى يعلن فيه عن تدهور الحالة الصحية للمخرج باسم محمود رحمى ابن مخرج العرائس “بوجى وطمطم”.

 

وقال مصطفى درويش “مخرج بوجى وطمطم الأستاذ باسم محمود رحمى عنده شلل رباعي ومشاكل في القلب وحالته صعبة جدًا وطبعًا معهوش فلوس لعلاج ولا حد فاكره ولا حد بيسأل عليه زمن معلش يا أستاذ زمان كان تليفونك ما بيبطلش رن”.

 

محمود رحمى

وكانت قالت فوقية رحمي، زوجة الفنان الراحل محمود رحمي، إن أشهر أغاني مسلسل "بوجي وطمطم" من كتابة الشاعر الكبير صلاح جاهين، وهي "بطني بتوجعني"، مشيرة إلى أنه خريج كلية الفنون الجميلة واختار فن الطفل، وهو أصعب من فن الكبار.

 

وأضافت فوقية رحمي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "عيش حياتك"، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2"، ومن تقديم الإعلامية "إيمان يوسف"، أن اختيار  محمود رحمي فن الطفل كان نابعا من إيمانه بأن عمله سيساهم في تربية الأجيال، معقبة: “رحمي كان حلم حياته أن يبتكر شخصية تعبر عن الطفل المصري وهو لا يقل عن أي طفل بالعالم”.

 

وأردفت، أن زوجها ترك مهنة "المعيد" بكلية الفنون الجميلة، وعمل في التلفزيون من بداية الستينات، وتخصص في فن العرائس، وأصبح حلم حياته ابتكار الشخصية المصرية التي تعبر عن الطفل.

 

واسترسلت: محمود رحمي فنان مبيقولش هيعمل أيه.. ومفيش حد يقدر يدخل في شغل رحمي.. وكانت كل حياته الورقة والقلم.. وكنت بساعده في تنفيذ شغله .

 

وأكملت: "كما بنعمله اللي هو عايزه ومحدش كان بيساعده في التصميم.. وهو فنان متميز.. وحصل على جائزة، رائد فن العرائس في الوطن العربي".

مخرج بوجي وطمطم باسم محمود رحمى المخرج باسم محمود رحمى محمود رحمي بوجي وطمطم يسرا

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