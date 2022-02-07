كأس الأمم الأفريقية.. حازم إمام : نحن الأحق بالبطولة لهذه الأسباب

علق حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على نتائج بطولة أمم إفريقيا قائلاً : " كل الماتشات بتاعة مصر بطبيعتي ببقى قلقان قبلها زي كوت ديفوار والمغرب بس بمجرد بدء اللعب بحسن إنهم جامدين".

وتابع في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONقائلاً: تفاجأت بالأداء في مباراة " كوت ديفوار" وحسيت بالسعادة. التشكيل كان رائع جداً واللاعيبة عملوا ماتش كويس أوي .. كنا بنلعب راس براس وأحسن كمان وعملوا فرص كتيرة ومنعم وحجازي عملوا شغل كويس أوي وتخطوا لاعبين دوليين ".

وواصل : مش أنا بس اللي تفاجأت مصر كلها تفاجأت لأن أقصى طموح كان لينا هو دور 16 عشان شكلنا يبقى كويس بعد كوت ديفوار والمغرب وبالاخص الاخيرة التي لم يدخل فيها جول واحد في أي مباراة ضمن تصفيات كاس العالم والمنتخب المصري عمل ماتش طويل معاها وبرد فعل قوي وكان ماتش حلو جداً ".

وأشاد بتشكيل المدير الفني كارلوس كيروش والتغييرات التي يقوم بها قائلاً: " كنا بنعترض ونقول ليه ماخدش فلان؟ لكن مع اللعب على الارض بنكتشف أنه عامل حسابه كويس ".

وحول مباراة القمة مع السنغال قال :"ماتش السنغال ليه خصوصية والناس كتير بتتكلم بس ماجربوش منتخب السنغال وأنا كنت عارف أنهم هيتعبوا فيه جداً .. الناس كلها بتتكلم وهي قاعدة في البيت".

وعدد إمام الصعوبات التي واجهتنا في تلك المباراة : الرطوبة عالية أوي ودرجة الحرارة وأربع ماتشات متتالية مدتها 120 دقيقة ده مجهود كبير جداً لو اتعمل أصلاً في الدوري بالشكل ده هنتعب لكن إذا حطينا في الاعتبار القوة البدنية وسرعة الجري من منتخب السنغال الموضوع صعب جداً".

وواصل : " طبيعي الاولاد كانوا هيتعبوا مننا والسنغال كانت الأفضل في مباراة الامس ".

وشدد على أن مصر هي الاحق والاولى بالبطولة والسنغال تستحق مباراة الامس لعدة أسباب قائلاً : "مصر كانت أولى بالبطولة لانها لعبت مع فرق صعبة جداً. لاعبنا نيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار والمغرب كل الفرق الكبيرة في البطولة وفي المقابل السنغال لم تلعب مع أحد الفرق الكبيرة ".

وواصل : " السنغال كانت في مجموعة زيمبابوي ولعبت مع مالاوي وجزر القمر وفي ثلاث مباريات أحرزت جول "بلانتي ".

وأتم : مش عاوز الناس تهمد فينا.. السنغال كانت مريحة ومصر لعبت بفارق 90 دقيقة فضلاً عن الاصابات والظروف المناخية ".

ووصلت بعثة المنتخب الوطني إلى مطار القاهرة، عصر اليوم الاثنين، علي متن طائرة خاصة قادمة من الكاميرون، بعد خسارة المباراة النهائية فى بطولة كأس أمم أفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 2/4. حيث كانت تجري بالتزامن معها أيضا إنهاء إجراءات الجماهير المصرية التي غادرت القاهرة لمؤازرة المنتخب هناك في مباراته النهائية بالبطولة.