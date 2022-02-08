علاج الكوليسترول الضار بالأعشاب والزيوت في لمح البصر

يمكن منع ارتفاع نسبة الكوليسترول باتباع نظام غذائي جيد وممارسة التمارين الرياضية وذلك بجانب علاج الكوليسترول الضار بالأعشاب لتفادي الإصابة بأمراض القلب وذلك لأن المستويات المرتفعة من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب فيما يلي كيفية علاج الكوليسترول الضار بالاعشاب والبذور وأغلبها متوفرة في خزانة مطبخك:

تخفيض الكوليسترول بسرعة الثوم

يعرف الثوم بخصائصه المعززة للصحة و يتكون من الأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن ومركبات الكبريت التي تضفي خصائص علاجية على الثوم.

الكوليسترول

أثبتت عدد من الدراسات العلمية أن الثوم فعال في تقليل الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار بشكل ملحوظ كما وجد أن له تأثير إيجابي على ضغط الدم ويمكن أن يؤدي تناول 1/2 إلى 1 فص ثوم يوميًا إلى تقليل مستوى الكوليسترول بنسبة تصل إلى 9٪.



مشروب يقضي على الكوليسترول بالشاي الأخضر

يعد مشروب الشاى الأخضر من أفضل المشروبات بعد الماء ، فيعد مصدرا غنيا للبوليفينول. توفر هذه المركبات فوائد صحية هائلة لجسم الإنسان.

يحتوي الشاي الأخضر على أعلى تركيز من مادة البوليفينول أظهرت دراسة أن الرجال الذين يشربون الشاي الأخضر لديهم مستويات كوليسترول منخفضة مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا .

أشارت الدراسات إلى أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي قد تمنع امتصاص الكوليسترول في الأمعاء وتساعد أيضًا في التخلص منه.

كل ما تحتاجينه هو 2-3 أكواب من الشاي الأخضر







التخلص من الكولسترول نهائيا ببذور الكزبرة

تعالج الكزبره العديد من الأمراض. من بين القائمة الطويلة ، يعد خفض الكوليسترول أحدها.

تحتوي بذور الكزبرة على العديد من الفيتامينات الأساسية مثل حمض الفوليك وفيتامين أ وبيتا كاروتين ، والأهم من ذلك فيتامين سي



التخلص من الكولسترول

التخلص من الكولسترول نهائيا بقشر سيلليوم

3 إلى 12 جرامًا من الألياف القابلة للذوبان من قشر بذور سيلليوم يوميا وتضمينها كجزء من نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والكوليسترول ، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب"

يساعد إضافة 1-2 ملعقة صغيرة من قشور السيليوم إلى وجباتنا اليومية في الحفاظ على الكوليسترول تحت السيطرة



بذور الحلبة هل هي افضل علاج للكوليسترول والدهون الثلاثية ؟

تعد بذور الحلبة غنية بفيتامين E ولها خصائص مضادة لمرض السكر ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. تساعد مركبات الصابونين الكيمائية الموجود في الحلبة على التخلص من الكوليسترول في الجسم ، كما تساعد الألياف الموجودة فيه على تقليل التليف في الكبد ويوصى باستخدام 1/2 إلى 1 ملعقة صغيرة من بذور الحلبة يوميًا



علاج الكولسترول مجرب بالزيوت

زيت السمك مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية و يساعد تناول هذه الأحماض الدهنية بانتظام على شكل أسماك مثل الماكريل والسلمون وسمك السلمون المرقط والسردين والهلبوت في خفض مستويات الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

علاج الكوليسترول بالأعشاب والبذور

يمكن علاج الكوليسترول بالأعشاب و بذور الكتان والتي تحتوي على حمض ألفا لينولينيك ، وهو أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية التي ثبت أنها تخفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، فضلاً عن مستويات الدهون الثلاثية فقط أضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق بذور الكتان إلى كوب من الماء الدافئ أو الحليب واخلطيهم جيدًا وتناوليه على الفور.



علاج الكولسترول بالماء وخل التفاح



بجانب الماء الذي يساعد الجسم على التخلص من السموم يمكن إضافة خل التفاح والذى يعمل كعلاج فعال لتقليل مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم.فقط أضيفي ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ.

اخلطي جيدا وتناولي هذا المشروب يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

علاج الكوليسترول الضار بالكركم

يساعد الكركم في التخلص من الكوليسترول على جدران الشرايين. أضف الكركم إلى الكاري والحليب و وتناول حليب الكركم قبل النوم للمساعدة في تقليل الكوليسترول السيئ. أفضل طريقة هي تناول نصف ملعقة صغيرة من الكركم بالماء الدافئ أول شيء في الصباح

علاج الكوليسترول بعنب الثعلب الهندي

يعد عنب الثعلب غني بالأحماض الأمينية الأساسية ومضادات الأكسدة التي تعتبر رائعة لخفض مستويات الكوليسترول في الدم. لتتتع بفوائده يمكن تناوله كفاكهة أو اشرب كوبًا من الماء الفاتر مع ملعقة صغيرة من مشروب عصير الاملا المجفف يوميًا.

مضادات الأكسدة التي تعتبر رائعة لخفض مستويات الكوليسترول

علاج الكوليسترول الضار بالاعشاب والزيوت



بجانب الأعشاب والأطعمة السابقة يمكنك خفض الكوليسترول بسرعة بمجموعة من الزيوت والأعشاب ولعل أبرزها كالتالي :

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

الصبار



يقلل الصبار من مستويات الكوليسترول الضار LDL ويقلل من الدهون الثلاثية ويخفض ضغط الدم في الجسم.

زيت الكانولا



يُعرف زيت الكانولا عمومًا بأنه أكثر أنواع زيت الطهي صحة في العالم. يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة ونسبة عالية من الدهون غير المشبعة ، مما يجعله مناسبًا للحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.

يحتوي الزيت على فيتامين هـ وفيتامين ك ، وبعض المركبات التي تساعد على خفض الكوليسترول.

المراجع thehealthsite