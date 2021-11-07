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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كوب من منقوع الحلبة يوميا يمنحك فوائد غير متوقعة

صدى البلد

كوب من منقوع الحلبة يمنحك فوائد صحية غير متوقعة أبرزها السيطرة على نسبة السكر في الدم وكوليسترول الدم،  تساعد الألياف غير القابلة للذوبان في التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم والألياف القابلة للذوبان تساعد في إدارة الكوليسترول ووفقا لموقع femina

-يساعد على الهضم 
 

للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الحموضة محاولة تناول ملعقة من بذور الحلبة المنقوعة على معدة فارغة في الصباح. تساعد ملعقة صغيرة من بذور الحلبة المنقوعة كل صباح على تخفيف مشكلة الحموضة ومنع الإمساك 

-يخفض نسبة الكولسترول في الدم


 بذور الحلبة تساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الجسم، من الأفضل تناول 10 جرام من بذور الحلبة التي تحتوي على 32 سعرة حرارية ، 2.5 جرام من الألياف ، 77 مجم من البوتاسيوم.

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-شعر صحي


تعتبر بذور الحلبة مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في نمو الشعر بسبب آثارها المضادة للالتهابات والفطريات التى تمنحك شعر أكثر صحة والتخلص من قشرة الشعر.

يحسن الرضاعة
 

يمكن تناول بذور الحلبةة كبذور منقوعة أو تحويلها إلى شاي واستهلاكها لزيادة إمداد حليب الثدي. "أثناء الرضاعة الطبيعية ، تساعد الحلبة في الحفاظ على الرضاعة وتحسينها" .

يمكنك نقع ملعقة كبيرة من الحلبة بين عشية وضحاها وتناول البذور المنقوعة أول شيء في الصباح على معدة فارغة. يمكنك إضافتها إلى أطباق طعامك  لإضافة نكهة للخضار و تأكد من عدم تناول أكثر من ملعقة كبيرة من بذور الحلبة في اليوم.
 

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