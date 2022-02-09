قدمت براءة اختراع.. عجلات قيادة جديدة من مرسيدس بمكيف هواء

تبدع شركات السيارات في تقديم كل ما هو جديد خاصة مع التحول من سيارات البنزين إلى سيارات الكهرباء، وهو ما جعل عدداً من الشركات تغير في شكل وتصميم عجلات القيادة الدائرية التقليدية إلى شكل آخر أكثر غرابة في محاولة لتقديم نفسها بشكل مميز وسط طوفان الطرز الجديدة المقدمة للعميل.

ووفقاً لموقع "كار باز، المتخصص في السيارات، قامت عدة شركات بتقديم براءات اختراع لمكتب الملكية الفكرية بالولايات المتحدة الأمريكية ومعظمها بها تحديثات غير مفيدة لقائد السيارة على سبيل المثال قدمت شركة هيونداي على براءة اختراع لعجلة قيادة بها شاشة عرض بيانات على الأضلع والآن قدمت مرسيدس بنز الألمانية على براءة اختراع مذهلة وهي عجلة قيادة قادرة على ضخ الهواء من المركز الرئيسي للمقود.

الاختراع الجديد يعني أن مرسيدس بنز زودت المقود بأنابيب داخلية تضخ موجات هوائية وتعمل كأنها مكيف هواء بعجلة القيادة لتكون بذلك شبيهة بالمقاعد المكيفة جيدة التهوية وكوظيفة إضافية للاختراع الجديد، يمكن لهذا الإعداد أيضًا تسخين الهواء.

وحتى الآن لم توضح مرسيدس كيفية عمل مكيف الهواء في المقود الجديد وإذا ما كان يعمل بشكل تلقائي وقادر على ضبط نفسه للتحكم في مناخ المقصورة أم يحتاج إلى إعادة ضبط من السائق تماما مثل مكيف الهواء بفتحاته.

عجلة قيادة بمكيف هواء

الجدير بالذكر أن مرسيدس بنز قررت إعادة إنتاج بعض الطرز بمحركات V8 بعد أن استُبعدت من تشكيلة موديلات سنة 2022 بسبب مشاكل إنتاجية، أبرزها مرسيدس G و مرسيدس GLE و مرسيدس GLS وهي كلها تتشارك في نفس مجموعة نقل الحركة، وتعمل جميعها بمحرك V-8 مزدوج التربو سعة 4.0 لتر.

عجلة قيادة بمكيف هواء

بالإضافة إلى كل الطرز السابق ذكرها، توفر أيضا مرسيدس طرز G550 وGLE580 وGLS580، كما ستكون مرسيدس AMG 63 من الفئة G والفئة GLE متوفرة، بالإضافة إلى مرسيدس مايباخ GLS600، لكن اللافت للنظر أنه تم استثناء طراز مرسيدس AMG GLS63 الذي لا يزال مفقودًا من المحفظة التجارية، سيظل الطرازان مرسيدس AMG E63 ومرسيدس AMG GT63 ذات الأربعة أبواب غير متاحين خلال الفترة القادمة، فيما أعلنت مرسيدس أنها لا تستطيع تقديم أي تفاصيل بشأن توفر هذه الطرازات في القريب العاجل، تستخدم سيارة السيدان من الفئة S ومرسيدس AMG SL-class ذات السقف المكشوف نفس محرك V-8 ولكن لا يبدو أنها تتأثر بنفس مشكلات الإنتاج.