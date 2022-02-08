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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال زيارته لمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمنفلوط.. محافظ أسيوط يستعرض مشروعات حياة كريمة

محافظ أسيوط يزور
محافظ أسيوط يزور مطرانية الاقباط الارثوذكس بمنفلوط

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مطرانية الأقباط الارثوذوكس بمدينة منفلوط بدير الأمير تادرس الشطبي لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط وشعب المطرانية مبدياً سعادته بهذه الزيارة نظراً لما يشعر به من تآخي ومودة ومحبة فضلاً عن الإخلاص والإنتماء لهذا الوطن الغالي .

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رافقه خلال الزيارة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ، والمهندس محمد عادل مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادى الجديد ، والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ ، والنائب الدكتور حسام حلمي ماضي عضو مجلس النواب.

كما التقي المحافظ بعدد من الرهبان والقساوسة وبعض المواطنين داخل المطرانية واستمع إلى مقترحاتهم للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل دور المشاركة المجتمعية مع كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية بالقرى ودعم مشروعات التنمية مشيداً بما تقدمه كنائس أسيوط بمختلف طوائفها من جهود ومشاركة مجتمعية في العديد من القطاعات وتحديداً في قطاع الصحة والتعليم ومحو الأمية والسياحة والتنمية المجتمعية مؤكداً على أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية من كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لإستكمال مسيرة التنمية وتحقيق استراتيجية مصر 2030 تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.

 

واستعرض المحافظ خلال اللقاء المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي اطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بقرى الريف المصرى وتحقيق التنمية الشاملة لافتاً إلى ما تبذله الدولة من جهود وما تنفذه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

كما وجه للأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط الشكر لمحافظ أسيوط على زيارته لهم وتقديم التهنئة بالعيد وحرصه الدائم على المشاركة في كل المناسبات متمنين دوام المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصري وأن يعم الرخاء والتنمية جميع ربوع البلاد في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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أسيوط محافظ أسيوط الأقباط الأرثوذكس دير الامير تادرس الشطبي حياة كريمة

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