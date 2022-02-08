إصابات النجوم بسبب الخيل.. حورية فرغلي وفريال يوسف وعاصي الحلاني أشهر الضحايا

ارتبط عدد من النجوم بالخيل ارتباطا شديدا حتى أن عدد منهم يمتلك اسطابل لممارسة هذه الرياضة ولكن فى نفس الوقت تعرض بعض النجوم الى أزمات صحية بسبب ركوب الخيل ولعل أخرها الفنانة فريال يوسف التى أعلنت عن تعرضها الى الإصابة بكسر فى العمود الفقرى.

ونرصد فى التقرير التالى تعرض بعض الفنانين لازمات صحية بسبب ركوب الخيل.

فريال يوسف

كشفت الفنانة التونسية فريال يوسف عن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية لفترة طويلة خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

قالت فريال يوسف: "كنت أستعد لتقديم مسلسل تاريخي، وتدربت وقتها على ركوب الخيل، ووصلت لدرجة عالية من التمكن من ركوب الخيل وصلت لأني ركبت بدون سرج، إلى أن حدثت في مرة وركبت فوق ظهر الحصان وتضايق، فأوقعني من عليه وأصيبت في العمود الفقري و اختفاء أحد الفقرات بسبب تلك الحادث".

وتابعت: الألم كان شديدا، لدرجة أني كنت لا أستطيع المشي مطلقا، و لا أجلس لمدة ساعة متواصلة، سوف أستمر في الحصول على العلاج مدى الحياة، وسيستمر بعض الألم عندي للأسف وهذا تشخيص الأطباء، وسافرت للعلاج في ألمانيا، ولم أكن أعرف إن كنت سأتجاوز المحنة وأشفى أم سأظل هكذا مدى الحياة.

وأضافت: وقع الحادث أثناء تصوير فيلم "محمد حسين" مع الفنان محمد سعد، وأكملت التصوير بالمسكنات، و كان المنتج محمد السبكي يطمئن علي، وكنت أخبره أن المسكن سيبدأ مفعوله الآن.

واستكملت قائلة: "من حكمة الله عند إصابتي، لم يكن عندي زوج أو أطفال لأنني لم أكن أعلم كيف سأهتم بهم في ظل تلك الظروف الصحية، وأنا بطبيعتي لا أحب الضغط على أحد.

باسل الخياط

بينما تعرض الفنان باسل الخياط الى أزمة فى الظهر بسبب وقوعه من على ركوب الخيل.

وأوضح باسل خياط : أنني لا أحب ركوب الخيل، بسبب أنني تعرضت إلى إصابة قديما وهو كسر في الظهر بسبب وقوعي من على الخيل.

عاصي الحلاني

وتحدث عاصي الحلاني عن حبه لركوب الخيل، مؤكدا انه يعشق ركوب الخيل ويحب ممارسة هذه الهواية، لافتا إلي أن ركوبه الخيل يوما ما تسبب له في حادث أليم أسفر عنه عمله 3 عمليات في قدمه.

وتابع:"وقعت من على الحصان وبعد وقوعي من عليه جاء الحصان أيضا ووقع علي مما تسبب في حدوث "شعرة" في رقبتي، كما أنه جعل عظم "وركي" لا يصل الدم إليه، فكنت أحتاج لعملية حتى لا يحدث تفتت في العظم".

وأكمل:" رغم هذه الواقعة الا أنني ما زلت أعشق كوب الخيل ولا أتخيل حياتي بدون ممارسة هذه الرياضة".

حورية فرغلى

كما تعرضت الفنانة حورية فرغلى الى الاصابة فى انفها بسبب ركوب الخيل وهو ما اعلنت عنه فى عدد من التصريحات.

وأوضحت حورية فرغلى : أنها كانت تركب حصانًا بدون سرج ولجام وأثناء قيامها بربط شعرها سقطت على وجهها، حيث سقطت وأصابت بإنزلاق غضروفي بسبب السقطة.