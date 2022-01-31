حورية فرغلي: عملت 17 عملية جراحية وفقدت الشم والتذوق وأعاني من مرض وراثي

حلت الفنانة “حورية فرغلي” ضيفه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”، وتحدثت خلال اللقاء عن رحلتها العلاجية وفقدانها حاستي الشم والتذوق وتعرضها للتنمر..حيث:



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قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها أجرت 17 عملية جراحية لعلاج الإصابة التي تعرضت لها في الأنف، متابعة:" العمليات كانت صعبة ومستمرة لمدة 12 ساعة".



وأضافت “حورية فرغلي” خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”، الخمس سنوات الماضيين كانوا الأسوأ في عمري، متابعة:" بالرغم من ذلك نجحت ولم أيأس وإستطاعت الوقوف على قدمي مرة أخرى ".



واسترسلت:"مكنتش عارفة أنا باكل إيه بقالي أربع سنوات مكنتش بشم أي برفان"، متابعة: “مكنش هاممني شكلي قد ماكنت عايزة أعيش وأشم الروايح وأستطعم الأكل..شكلي الحلو كان آخر همي”.

وأوضحت:" خلال فترة علاجي فقدت الثقة في نفسي كنت حاطة ورق فويل على المرايات عشان مبصش لنفسي خالص لمدة عامين وكنت أعاني من الاكتئاب".



وذكرت أن أكثر الفنانين الذي دعموها في رحلة علاجها هم : نبيلة عبيد وسهير رمزي وصفية العمري ورانيا محمود ياسين ومحمد رمضان قائلة : " كلهم كانوا بيكملوني في الأزمة اللي تعرضت ليها وقالولي شكلك حلو ومتفقديش ثقتك في نفسك".