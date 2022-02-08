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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العربية للتنمية الإدارية والعربية للتربية والثقافة والعلوم يوقعان مذكرة تفاهم

عقب التوقيع
عقب التوقيع

وقع  الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية -جامعة الدول العربية-، والدكتور محمد ولد أعمر، مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، مذكرة تفاهم لدعم التعاون العلمي والفني والتقني وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بمقر المنظمة بالقاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 8 من فبراير 2022. 


يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار الرؤية والأهداف المشتركة والتعاون المثمر بين المنظمتين ورغبة الجانبين في تعزيز الشراكة وبناء أسس التعاون العلمي في مجال الاستشارات وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة، والتعاون في عقد المؤتمرات، والملتقيات العلمية والمعارض، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية.

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وتتضمن مذكرة التفاهم تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة، تسهم في تحسين كفاءة وفاعلية العمليات والخدمات الاستراتيجية، بما يعزز من قدرة المنظمتين في تحقيق رسالتيهما، ويسهم في تنمية وتطوير أداء المؤسسات العربية، ويدعم منظومة العمل العربي المشترك.


حضر توقيع مذكرة التفاهم كلا من الدكتور مراد الريفي، مدير معهد المخطوطات العربية والدكتور محمد مصطفى كمال، مدير معهد البحوث والدراسات العربية.

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