علاج الزائدة الدودية .. ومقارنة بين أنواع عملياتها

تعد الزائدة الدودية من أكثر المشكلات الصحية التى تتطلب تدخل طبي سريع قبل أن تزداد المشكلة وتنفجر الزائدة مما يعرض الإنسان لمضاعفات عديدة .

وبالرغم من خطورة التهاب الزائدة الدودية إلا أن العملية الجراحية التى يتم فيها استئصال الزائدة الدودية تعد من أسهل العمليات الجراحية ونادرا ما ينتج عنها مضاعفات وتحتاج وقت قليل جدا للتعافى.



ووفقا لما جاء في موقع “ nhs ” تتم إزالة الزائدة الدودية تحت لتخدير العام باستخدام نوعين من العمليات الجراحية، وهما: جراحة ثقب المفتاح أو الجراحة المفتوحة.

جراحة ثقب المفتاح



تكون جراحة ثقب المفتاح (تنظير البطن) هي الطريقة المفضلة لإزالة الزائدة الدودية لأن التعافي يكون أسرع من الجراحة المفتوحة.

تتضمن العملية إجراء 3 أو 4 شقوق صغيرة في البطن.

يتم إدخال أدوات خاصة ، بما في ذلك: أنبوب يتم ضخ الغاز من خلاله لتضخيم البطن وهذا يسمح للجراح برؤية الزائدة الدودية بشكل أكثر وضوحًا ويمنح مساحة أكبر للعمل، ومنظار البطن: أنبوب صغير به ضوء وكاميرا وينقل صورًا من داخل البطن إلى شاشة تليفزيونية، والأدوات الجراحية الصغيرة المستخدمة لإزالة الزائدة الدودية، وبعد إزالة الملحق الخاص بك يمكن استخدام الغرز القابلة للذوبان لإغلاق الشقوق.

إذا تم استخدام غرز عادية فستحتاج إلى إزالتها في عيادة طبيبك العام بعد 7 إلى 10 أيام.

الجراحة المفتوحة



في بعض الحالات لا ينصح بإجراء جراحة ثقب المفتاح ويتم استخدام الجراحة المفتوحة بدلاً من ذلك، وتشمل هذه:

عندما تنفجر الزائدة الدودية بالفعل وتشكل كتلة تسمى كتلة الزائدة الدودية

عندما لا يكون الجراح متمرسًا في الاستئصال بالمنظار

الأشخاص الذين خضعوا سابقًا لعملية جراحية في البطن

في الجراحة المفتوحة يتم إجراء قطع أكبر في الجانب الأيمن السفلي من البطن لإزالة الزائدة الدودية.

عندما يكون هناك عدوى منتشرة في البطانة الداخلية للبطن والتهاب الصفاق ، فمن الضروري أحيانًا إجراء عملية جراحية من خلال جرح بطول منتصف البطن، هذا الإجراء يسمى شق البطن.

كما هو الحال مع جراحة ثقب المفتاح ، يتم إغلاق الشق إما باستخدام غرز قابلة للذوبان أو غرز عادية يجب إزالتها في وقت لاحق.