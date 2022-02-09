زوجتي الحبيبة.. تامر حسني يتغزل في بسمة بوسيل بإطلالة رومانسية|شاهد

شارك الفنان تامر حسني متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر تامر حسني، بإطلالة رومانسية برفقة زوجته بسمة بوسيل فى أحدث ظهور لهما وعلق قائلاً: "مع زوجتي الحبيبة".



يذكر أن أحدث أعمال الفنان تامر حسنى السينمائية فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كل من: حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.



وطرح النجم تامر حسني فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا فرحة"، من كلماته وألحانه، وتوزيع علي فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وطرح الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".



وطرح الفنان تامر حسني أغنية جديدة تحمل اسم "قد التحدي" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.