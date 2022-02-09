عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوجتي الحبيبة.. تامر حسني يتغزل في بسمة بوسيل بإطلالة رومانسية|شاهد

تامر وزوجته
تامر وزوجته

شارك الفنان تامر حسني متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر تامر حسني، بإطلالة رومانسية برفقة زوجته بسمة بوسيل فى أحدث ظهور لهما وعلق قائلاً: "مع زوجتي الحبيبة". 


يذكر أن أحدث أعمال الفنان تامر حسنى السينمائية فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كل من: حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.


وطرح النجم تامر حسني فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا فرحة"، من كلماته وألحانه، وتوزيع علي فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وطرح الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".


وطرح الفنان تامر حسني أغنية جديدة تحمل اسم "قد التحدي" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

images
images
IMG_٢٠٢٢٠٢٠٩_٠٣٢٨٠٢
IMG_٢٠٢٢٠٢٠٩_٠٣٢٨٠٢
IMG_٢٠٢٢٠٢٠٩_٠٣٢٧٤٩
IMG_٢٠٢٢٠٢٠٩_٠٣٢٧٤٩
الفنان تامر حسني يتغزل في زوجته بسمة بوسيل زوجتي الحبيبة إطلالة رومانسية

ترشيحاتنا

بدر رجب: الأهلي عانى من أخطاء دفاعية قاتلة أمام بالميراس

النني: اللعب للأهلي أو الزمالك شرف لأي لاعب.. وأفضل الاستمرار في أوروبا

بسمة وهبة حول عودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب : زوبعة في فنجان

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

عمرو ياسر: من صغري بحب إسماعيل يس وردود الأفعال على تقليدي له شجعتني أكمل..فيديو

حكم إجهاض الجنين المشوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلافات بسيطة..زوجة أبو جبل الجزائرية تكشف حقيقة انفصالهم

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

فيديو

تكرار مأساة ريان| فاجعة جديدة تهز المغرب.. طفل يفقد حياته

فيديو .. ماذا قال جار المتهمين في قضية شقة الزمالك

فيديو جراف.. ماذا قال محمد أبوجبل عن المنتخب وكيروش وحارس السنغال

بطلقتين.. محاولة كشف لغز مقتل عجوز وزوجته بالبدرشين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ