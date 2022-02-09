رئيس مدينة الأقصر يتابع حملات النظافة الشاملة وتجميل الشوارع وصيانة الكهرباء

تابع العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر ، أعمال التجميل بمدخل شارع منشأة العماري الرئيسي، وذلك برفقة شعبان طايع رئيس حي المطار، والمهندس عبد الحكيم أبو المجد مدير إدارة الحدائق والبساتين.



وتتضمن الأعمال الجارية تسوية التربة بطول "البلدورات" تمهيداً لزراعتها وتشجيرها، كما تتم رفع كفاءة الشارع من مدخل شارع منشأة العماري بداية من طريق المطار إلي منطقة نجع العرب وصولاً إلى الفرقة (١٥)، وذلك تمهيداً لأعمال الرصف.



في سياق متصل، تابع "لطفي" حملات النظافة الشاملة ومتابعة خطوط سير المعدات ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات، وتحسين الخدمات والمرافق بأحياء مدينة الأقصر، وصيانة الكهرباء بطريق المطار حيث تم تركيب عدد (٤) كشافات جديدة بنفس الطريق بمنطقة حي المطار.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف أعمال التجميل ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين،