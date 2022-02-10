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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر 4 مليون جنيه.. رانج روفر تكشف عن سياراتها الجديدة في مصر

الجيل الخامس الجديد
الجيل الخامس الجديد من رانج روفر

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية لاندروفر عن وصول الجيل الجديد الخامس من سيارتها رانج روفر إلى السوق المحلى المصرى ، والتى تتوفر بطرازات SE وHSE وأوتوبيوغرافي (Autobiography) ، وسيتم توفير إصدار "فيرست إديشن" (First Edition) على مدار العام الأول من الإنتاج.

الجيل الخامس الجديد من رانج روفر

واوضحت وكيل لاندروفر فى مصر ، أن الجيل الخامس من السيارة رانج روفر ، ياتى مع عدد من التحسينات وخيارات متنوعة للراغبين في تخصيص سياراتهم ، بالاضافة الى توافر باقة من مجموعات المحركات الهجينة الخفيفة والقابلة للشحن مع انضمام طراز كهربائي بالكامل بحلول عام 2024. 

 

وتتوفر السيارة رانج روفر فى جيلها الخامس ، بزوج من مجموعات المحركات الهجينة القابلة للشحن، والتي تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأقل من من 30 جم/كم، مع مدى قيادة كهربائية يصل حتى 100 كم . ويتوقع أن يبلغ مدى القيادة في الحياة الواقعية 80 كم أي ما يكفي لإتمام 75 بالمئة من رحلات عملاء رانج روفر الاعتيادية باستخدام الطاقة الكهربائية فقط.

أما المحركات، فستتوفر رينج روفر إس في بمحرّك P530 ثماني الأسطوانات بالتيربو المزدوج، وP510e الهجين القابل للشحن بالمدى الموسّع (على قاعدة العجلات القياسية) . 

وسيتم إنتاج سيارة رينج روفر الجديدة حصرياً في معمل سوليهل في المملكة المتحدة، باستخدام خط الإنتاج المتطور الموجود داخل المصنع، والذي كان يستخدم سابقاً لإنتاج سيارات لاند روفر سيريس. 

 

و تزويد السيارة بمصابيح "ليد" (LED) بالكامل، مع الأضواء الأمامية بمصابيح "ليد" الرقمية، مع أضواء التشغيل النهارية، ونظام "الإضاءة الأمامية التكيّفية". 

 

و تتوفر مقصورتها الداخلية بخيارات أربعة وخمسة وسبعة مقاعد في السيارات القياسية وذات قاعدة العجلات الطويلة ، بالاضافة الى نظام "تنقية هواء المقصورة المعززة" وتجمع بين تكنولوجيا "نانو إكس" (nanoe™ X) المزدوجة لتخفيض نسبة مسببات الحساسية والبكتيريا، وتخفيف الروائح والفيروسات، فيما يقوم نظام "تصفية هواء المقصورة" بمعيار 2.5 بيكومتر بتحسين جودة الهواء. 

هذا بالاضافة إلى أكبر شاشة لمس بقياس 13.1 بوصة . كما يعمل نظام "بيفي برو" بالتناغم مع "شاشة السائق التفاعلية" الجديدة شبه الطافية بقياس 13.7 بوصة، ويستطيع الركاب الخلفيون الاستمتاع بنظام "ترفيه المقاعد الخلفية" (RSE) الجديد، والذي يوفر شاشة لمس عالية الدقة قابل للتعديل بقياس 11.4 بوصة، مركّبة على ظهر المقاعد الأمامية. 

 

وتضم السيارة عدد من وسائل الامان والراحة من بينهم نظام "الاستجابة الديناميكية المعززة" (Dynamic Response Pro) ونظام التعليق الاستباقي الذي يستخدم بيانات الملاحة من نظام "إي هورايزن" (eHorizon) لقراءة الطريق المقبل وتهيئة نظام التعليق له لضمان استجابات مثالية ، و نظام "مثبت السرعة التكيفي" و"مساعدة التوجيه" ، و نظام التعليق المستقل تماماً، مع أول محور خلفي خماسي الوصلات فى الشركة .

الجيل الخامس الجديد من رانج روفر

اما أسعار السيارة رانج روفر الجديدة فى السوق المصرى :

- فئة P400 بسعر 4 مليون جنيه .

- فئة  P440eهايبرد بسعر 4 مليون و200 ألف جنيه .

- فئة P510e بسعر  4 مليون و700 ألف جنيه .

- فئة P530  بسعر  5 مليون جنيه.

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