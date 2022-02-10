مصطفى الفقي: متحف الأستاذ حسنين هيكل بمكتبة الإسكندرية جزء من ذاكرة مصر

قال مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن متحف الأستاذ محمد حسنين هيكل يحاكي كل ما يدور في منزله، ويوثق كل أحاديثه والمقتنيات، متابعا: المتحف يحتوي على مقتنيات شخصية، وسيتم إضافة واستبدال بعض المقتنيات.

وأضاف "مصطفى الفقي" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن متحف محمد حسنين هيكل بالإسكندرية جزء من ذاكرة مصر، ومرجع تاريخي، متابعا: أن المعرض والمتحف متاح لكل الزائرين ولكن الوثائق متاحة للباحثين.

وأوضج: لدينا وثاسق سياسية وعسكرية، ونحاول الاتفاق مع الدولة والاسرة على طريقة لعرض تلك الوثائق، متابعا: عملنا 3 سنوات لإخراج متحف محمد حسنين هيكل بهذا الشكل.

ولفت إلى أنه لا يوجد رسوم خاصة لدخول المتحف، متابعا: هيكل كان يتعامل بندية مه الرؤساء وعاصر العديد من الزعماء.



