أخبار الفن|القصة الكاملة لـ حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب.. حمو بيكا: هاخد حقي من النقابة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها الأتي:



أكرم حسني يدعم أحمد فهمي بعد طرح بوستر "مستر إكس".. شاهد

دعم الفنان اكرم حسنى صديقه الفنان أحمد فهمي، بعد طرح الأخير، البوستر الرسمي لـ فيلمه الجديد "مستر إكس" ونشر" أكرم "،البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظروفها صعبة.. مجدي الهواري يشيد بممثلة صاعدة

أشاد المخرج مجدي الهواري، بموهبة صاعدة تدعى نجلاء عامر.

كتب مجدي الهواري، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “البنوتة ديه ظروفها صعبة مش هقدر اتكلم عنها .. حلمها طول عمرها انها تمثل يمكن ده بالنسبة لااحلام ناس كتيرة يعتبر رفاهية ! في ناس ظروفها اصعب واحتياجاتها اهم”.

وفاة نجل الفنان عادل الفار

توفي شادي، نجل الفنان عادل الفار، أمس الاربعاء بعد تعرضه لأزمة صحية.

وقال عادل الفار في تصريحات صحفية ان ابنه شادي كان يعاني من ازمة صحية شديدة وتم نقله لاحدى المستشفيات ثم رحل عن الحياة وأقيمت صلاة الجنازة الاربعاء وتم دفنه بمقابر الاسرة .

حمو بيكا: حسبي الله في كل حد جيه عليا.. وهاخد حقي من النقابة بالقانون

ظهر الفنان حمو بيكا، في ڤيديو عبر حسابه الرسمي على الانستجرام.

قال حمو بيكا، اي حد عاشرني عارف اني طيب وعمري ما جيت على حد، كل واحد وقف في مستقبلي هقوله هشوف فيك يوم وفي أعز ما لديك عشان أنت دمرتلي حياتي".