صراع عربي على البرونزية.. موعد مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي لـ نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بفوزه الصعب على الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، بهدف دون مقابل في الدور نصف النهائي.

ليتأهل أبطال أوروبا لنهائي البطولة لمواجهة بالميراس البرازيلي، فيما ضرب الهلال موعدًا مرتقبًا مع النادي الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل.

ويواجه تشيلسي لمواجهة بالميراس البرازيلي بنهائي البطولة يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويلتقي الأهلي أمام الهلال يوم السبت في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب آل نهيان بإمارة أبو ظبي.

ملخص مباراة تشيلسي والهلال

تقدم فريق تشيلسي الإنجليزي على الهلال السعودي بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

جاءت أولى فرص اللقاء الخطرة عن طريق المغربي حكيم زياش الذي تلقى تمريرة رائعة من أزبيلكويتا ليسدد الكرة، لكنها علت عارضة مرمى الهلال في الدقيقة 11.

واستمر ضغط تشيلسي حتى أسفر عن الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 32 عن طريق البلجيكي روميلو لوكاكو حيث أرسل هافرتز كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليفشل ياسر الشهراني في إبعادها بشكل صحيح لتصل لـ لوكاكو الذي وضع الكرة في الشباك.

ورد الهلال جاء سريعًا، حيث اخترق سالم الدوسري دفاعات تشيلسي في الدقيقة 37 من الجهة اليسرى، لكن تسديدته علت مرمى الفريق الإنجليزي لينتهي الشوط الأول بتأخر الفريق السعودي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو الهلال محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وكانوا قريبين من ذلك عن طريق المالي موسى ماريجا في الدقيقة 64، لكن كيبا تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 69، استمر كيبا في التألق، بإبعاده لتسديدة قوية من محمد كنو لاعب الهلال، والذي سددها بيمناه من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 71، مرت رأسية البرازيلي ماثيوس بيريرا بجوار القائم الأيسر لمرمى كيبا.