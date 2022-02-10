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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 2191 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 57 حالة وفاة.. رسائل بوتين الغامضة.. طاولة عملاقة لـ ماكرون سبقها قهوة محمصة بالحذاء السوفيتى لأوباما

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى: 

الصحة: تسجيل 2191 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 57 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 2428 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 380028 حتى اليوم.
 

زيزو: طارق حامد أفضل من حمدي فتحي.. والموبايلات ممنوعة في المنتخب
أكد أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الأول، أنه كان على يقين بالوصول إلى مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا قبل السفر إلى الكاميرون.
 

شوبير: موسيماني عاوز يكمل بكل الطرق ولكنه يترك أمور الاتفاق لحرمه مديرة أعماله
كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس العرض الأخير من الأهلي للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق لتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

صراع عربي على البرونزية.. موعد مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية
تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي لـ نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بفوزه الصعب على الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، بهدف دون مقابل في الدور نصف النهائي.
 

الحالة متأخرة.. إصابة الفنان أحمد حلاوة بفيروس كورونا
أعلن نجل الفنان أحمد حلاوة  إصابته بڤيروس كورونا المستجد.
 

عامر حسين: سيتوقف الدوري 9 مارس المقبل بسبب مباراة مصر والسنغال
كشف عامر حسين، عضو اتحاد الكرة المصري المسئول عن لجنة المسابقات برابطة الأندية، أنه سيتم إيقاف الدوري 9 مارس المقبل، استعدادا لمعسكر المنتخب قبل مباراتي السنغال الفاصلتين للتأهل إلى كأس العالم 2022 فى قطر.
 

ليبيا.. الدبيبة يتعرض لمحاولة اغتيال
قالت وسائل إعلام محلية في ليبيا، في أنباء عاجلة منذ قليل، إن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة تعرض لمحاولة اغتيال في العاصمة طرابلس.
 

رسائل بوتين الغامضة.. طاولة عملاقة لـ ماكرون سبقها قهوة محمصة بالحذاء السوفيتى لأوباما
إذاعة "سكاى نيوز عربية" تقرير حول لقاءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء الدول،حيث أنه في كل مقابلة مع زعيم أوروبي أو أميركي يترك رسالة يستغربها الجميع من حيث الشكل والأسلوب لدرجة يعتبرها الإعلام إهانات مباشرة.
 

وزير الخارجية الأوكراني: لم يناقش زيلينسكي وماكرون تخلي كييف عن نهجها إلى عضوية الناتو
أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن موضوع تخلي كييف عن سعيها للحصول على عضوية حلف الناتو لم يكن محل مناقشة بين الرئيسين الأوكراني والفرنسي أول أمس الثلاثاء.
 

هشام نصر: مرتضى منصور حاول استمالتي للترشح على قائمته
قال هشام نصر المرشح على منصب نائب الرئيس في قائمة الزمالك الجديد بالانتخابات المقرر لها الجمعة المقبل، إن مرتضى منصور عرض عليه الترشح على قائمته عضو قبل انضمامه لقائمة أحمد سليمان.

رسائل بوتين الغامضة.. طاولة عملاقة لـ ماكرون سبقها قهوة محمصة بالحذاء السوفيتى لأوباما
إذاعة "سكاى نيوز عربية" تقرير حول لقاءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء الدول،حيث أنه في كل مقابلة مع زعيم أوروبي أو أميركي يترك رسالة يستغربها الجميع من حيث الشكل والأسلوب لدرجة يعتبرها الإعلام إهانات مباشرة.
 

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