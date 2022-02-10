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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. الدبيبة يتعرض لمحاولة اغتيال

الدبيبة
الدبيبة

قالت وسائل إعلام محلية في ليبيا، في أنباء عاجلة منذ قليل، إن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة تعرض لمحاولة اغتيال في العاصمة طرابلس.

وذكرت قناة "المرصد" الليبية أن سيارة الدبيبة تعرضت لإطلاق نار، حيث أصيبت السيارة بـ3 طلقات نارية.

وأضافت أن النائب العام الليبي يباشر الآن التحقيق في حادث إطلاق النار على سيارة الدبيبة، لافتة إلى أنه لم يصب بأي أذى وأنه الآن في مكان آمن.

وفي وقت سابق، أكد الدبيبة أنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة، وأنه لن يقبل بقيام سلطة "موازية"، في إشارة إلى جلسة مرتقبة للبرلمان الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة.

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وقال الدبيبة في كلمة متلفزة ليل الثلاثاء "شعبي، أخشى عليكم مما تسعى إليه الطبقة السياسية المهيمنة على البلاد لسنوات". واعتبر أن هذه الطبقة "تجرنا مجددا إلى مربع الانقسام (...)، لن نسمح بمراحل انتقالية جديدة أو بسلطة موازية، ولن نتراجع في الحكومة حتى الانتخابات".

وشدد على أن حكومته "مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة".

واستمع مجلس النواب الاثنين إلى البرنامج الحكومي لمرشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديد (فتحي باشاغا وخالد البيباص)، وحدد المجلس يوم الخميس المقبل موعدا لجلسة التصويت على اختيار أحدهما للمنصب.

وهاجم الدبيبة مجلس النواب وقرارته، مؤكدا أن كثيرا منها اتخذ بـ"المخالفة والتزوير" – على حد تعبيره.

وقال بهذا الصدد "يصدرون القرارات في البرلمان دون نصاب ولا لوائح، بعدما قامت قلة من النواب بسحب الثقة من الحكومة بالتزوير نعم بالتزوير(...)، أتحداهم عرض التصويت في تلك الجلسة على الهواء للناس"، في إشارة إلى جلسة مجلس النواب في سبتمبر الماضي تقرر فيها سحب الثقة من حكومته.

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