قد يحدث مستقبلا.. محامي شيرين يحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب

نفى محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، عودتها لزوجها المطرب حساب حبيب، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية صباح اليوم.

وقال محامى شيرين عبد الوهاب، إن من سرّب خبر عودة شيرين لزوجها يتحمل مسؤولية ذلك، مشدداً بالقول: "سنتخذ الإجراءات القانونية" ضد مروجي تلك الأخبار.

وأكد أن هناك بعض الأشخاص الذين سمّاهم "دعاة شهرة" يعشقون إقحام أنفسهم في حياة الفنانين والمشاهير مدعين علمهم بتفاصيل عن حياتهم، لكن للأسف هم يسيئون للفنان وللجمهور.

وبسؤاله مباشرة عن صحة عودة الفنانة شيرين إلى الفنان حسام، رد بالقول إن "من سيعلن هذا الخبر بالنفي أو الإيجاب هي الفنانة شيرين.. وهي أعلنت أن هذا الخبر غير صحيح ويجب على وسائل الإعلام التعامل مع ذلك الخبر على أنه من مصدر مسؤول"، مشدداً على أنه أمر يخص الفنانة شيرين وحدها وهو ليس من دوره أن يتنبأ بما قد يحدث مستقبلاً.

وتصدر كل من الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب مؤشرات البحث جوجل بعدما تداولت اخبار تفيد رجوعهما مرة اخرى.

ونفت شيرين أنباء عودتها إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على موقع تويتر.

وجاء في بيان شيرين عبد الوهاب ما يلي:" تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها عدم الالتفات لهذا كله حيث أن همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".

القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحساب حبيب

نشرت نضال الاحمدية خبر انفصال شيرين وحسام حبيب، ولم تعلق شيرين على الامر، ومن ثم خرجت عن صمتها من خلال حوار مع الإعلامية نضال الأحمدية، حيث قالت : “مكنتش أتخيل إن هيجي يوم أتكلم معاكي كلام مش هقوله للدكتور بتاعي”.

واستطردت: "الطبيب النفسي دلوقتي زي الباطنة والجلدية اللي مبيعترفش إنه محتاج دكتور نفسي يتابعه يبقى مش فاهم مقداره في الدنيا".

وتحدثت شيرين عبد الوهاب، عن حياتها الخاصة حاليا بعد التأكيد على انفصالها من المطرب حسام حبيب قائلة:" أنا رجعت خلاص وجاهزة ومش هخلي حاجة تعطلني".

وقالت شيرين عبد الوهاب إنها حاليا حرة، واستعادت حياتها موضحة: "كل خسارة وليها تمن.. أنا دلوقتي ببني شيرين جديدة مش محتلة ومش مستعبدة.. ولا هقبل أكون كده تاني".

ابنة شيرين عبد الوهاب تؤكد خبر الانفصال

عبرت ابنه شيرين عبد الوهاب عن كرهها لـ شخص يدعى “h" ،ونشر فيديو قالت فيه الفيديو إلى هذا الشخص الذي يبدأ اسمه بحرف H؛ هذا الأغنية موجهة لك.

واستعانت ابنه شيرين بأغنية I hate u " أنا بكرهكِ.. لتوجهها لحسام حبيب حيث لاقت تفاعلا من متابعيها.

بيان رسمي من شيرين

ومن ثم أصدرت شيرين عبد الوهاب، بياناً رسمياً تؤكد وقوع الطلاق لحسم الجدل جاء به التالي: "النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.

فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية.

وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب الصحافة وجميع وسائل الإعلام بإحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أى أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الاطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

وتوضح شيرين عبد الوهاب أن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر فى هذا الموضوع، ويأتى أيضا فى إطار إحترامها لجمهورها الذى يساندها دائما فى كل المواقف الصعبة التى تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما.

وتؤكد شيرين عبد الوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنتوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لاسعاد الملايين من جمهورها فى الوطن العربي".

شيرين عبد الوهاب تنعى جدة حسام حبيب

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، وفاة جدة طليقها المطرب حسام حبيب ، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وكتبت شيرين : "‏بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)صدق الله العظيم.إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ الحزن ننعى المرحومة العزيزة الي قلبي جدتي الغالية؛ "جدة حسام حبيب".