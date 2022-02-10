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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الفرق بين النفاق العقدي والعملي.. داعية يكشف أمورا قد تخرجك من الملة

هاني تمام
هاني تمام

فرق الشيخ هاني تمام، الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر، والداعية الإسلامي، بين النفاق العقدي والنفاق العملي، وذلك خلال تواجده ببرنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية dmc.

وقال "تمام" إن النفاق العقدي ما شهده مجتمع المدينة إبان النبي صلى الله عليه وسلم من جمع المنافقين الذين أبطنوا الكفر وأظهروا خلافه، بينما النفاق العملي هو شخص مقر وموحد بالله ورسوله إلا أنه يقع في الخصال والصفات التي أخبر بها الرسول من كذب وخيانة أمانة، وهذا الأخير ليس منافقاً كالأول في الكفر بل هو مسلم عاص.

ولفت إلى أن النفاق العملي هو نذير خطر قد يجعل صاحبه بعد ذلك في دائرة نفاق الاعتقاد حال اكتمال الصفات الأربع التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم.

صفات المنافقين

كشف الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن مفاجأة بشأن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، موضحاً أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أشخاص المنافقين بنص القرآن.

وقال الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" ، والمذاع على فضائية dmc:" كنت أتساءل كيف يخبرنا النبي في حديثين بأن آيات المنافق ثلاث وفي آخر أربع والنفاق عمل قلبي، قد نقول على شخص أنه منافق وهو ليس كذلك، لكن النبي حدد لنا علامات منها الكذب عند الحديث وغيرها".

وتابع: " القرآن أخبر النبي بوجود منافقين لا يعلمهم في المدينة، فكيف به صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا عن صفات المنافق؟ وهل هو يعلمهم أم لا يعلمهم؟، مؤكداً أن النبي أخبرنا بالصفات والعلامات كي نحذرهم".

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المدرسة النفسية فى القرآن الكريم 

وقال خالد الجندي إن وقت غزوة أحد الصحابة جاء إليهم حالة من حالات النعاس، وهو توقيت غريب جدا أن واحد ينام فى ذلك الوقت، حيث إنها تعد هزيمة شديدة، حيث إن النوم هنا فى توقيته الملائم جدا، وأنه فى العموم الذى يتعرض إلى صدمة عصبية نجد أن الأطباء يعطون له منوم حتى ينام، حتى يستطيع الجهاز العصبى أن يمتص الصدمة العصبية التى تعرض لها.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمذاع على فضائية dmc: إننا نحتاج الآن أن نكون مع المدرسة النفسية فى القرآن الكريم أكثر من أى وقت مضى، حيث قال الله تعالى فى الآية الكريمة فى سورة آل عمران عندما من الله على المؤمنين بأن أنزل عليهم حالة من الهدوء والأمان والسكينة بعد هزيمة نكراء فى غزوة أحد، حيث قال الله تعالى "ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم"، إذًا القرآن الكريم قسم الناس إلى مستويين، وهم مستوى ناس تسعى إلى الصالح العام، وآخرين لا يهمهم إلا أنفسهم فقط، وهؤلاء لن يرزقهم الله بالأمن والأمان.

النفاق هاني تمام النفاق العقدي النفاق العملي لعلهم يفقهون صفات المنافقين خالد الجندي

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