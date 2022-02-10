بعد تصدره التريند.. شائعات طاردت عادل إمام.. شقيقه: يستعد لـ الواد وأبوه

فيلم عائلي

طاردت الزعيم عادل إمام عدد من الشائعات خلال الفترة الماضية، سواء كان عن إعتزاله الفن أو مرضه وعزلته مما جعل اسمه يتصدر تريند مواقع التواصل الإجتماعي وجوجل.

ولكن أكد المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام انه يتعرض لحملة شرسة من قبل الراغبين في الحصول على الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلا: "ليه الحملة الشرسة دي والطريقة غير طبيعية وبدأت هذه الحملة من وقت طويل، وقالوا أنه راح الساحل ومنعزل واللى مهون عليه حب الناس".

وأضاف المنتج عصام إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه يتلقى اتصالات من استراليا وامريكا ليطمئنوا على صحة الزعيم عادل امام، لافتا إلى أنه تابع هذه النوعية من الشائعات مرة أو اثنين والاحفاد يتأثرون بشدة من الشائعات عن صحته، مطالبا بتحري الدقة عن هذه النوعية من الاخبار.

وكشف المنتج عصام امام، عن أن الزعيم عادل إمام يقرأ بعض الأعمال الآن ويستعد لخوض عمل فني مع العائلة وهو فيلم "الواد وأبوه"، متابعة: "عادل امام فى حالة جيدة ومستمتع بحياته ولا يعاني من شيء وبيلاعب احفاده، وفى مواضيع بيقرأها الان هو الواد وابوه بيضم الأسرة هو محمد امام والمخرج رامي امام والمنتج انا عصام امام وسيقدم فيلم للاسرة المصرية حاجة مميزة".

وتابع عصام إمام: «انا بطمن الناس وبكررها للمرة الألف الزعيم بصحة جيدة، وكفاية ترويج للشائعات بدون تحري الدقة، انا فعلا مش عارف اعمل ايه تاني».

أزمة عادل إمام ومحمد رمضان

وعن حقيقة تعدى محمد رمضان على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالفنان عادل إمام بعد الاستعانة بمقطع صوتي له من مسرحية شاهد مشفش حاجة في الفيديو كليب الجديد الذي طرحه الأسطورة بعنوان متعودة قال عصام إنه أمر لا يستحق التعليق عليه لأن هناك كثير من هذه المواقف يتعرض لها عادل إمام ولكنه لم يتخذ أي موقف قانوني ضدها.

وتابع عصام : أرى أنه ليس هناك أزمة كبيرة يمكن ان تدفع عادل لرفع دعوى قضائية ضد محمد رمضان وهو أمر طبيعي وإن كان لا يتفق مع الزعيم على ذلك.

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل الواسع فور طرح كليب أغنيته الجديدة “متعودة” الذى استعان فيه بصوت عادل إمام فى جزء من مسرحية “شاهد ماشفش حاجه” وهو يردد قائلا “متعودة دايما”.

واعتبر البعض أن ما فعله محمد رمضان نوعا من الاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية “أن يستعين بصوت عادل إمام فى كليبه دون الحصول على موافقه صريحة من الزعيم عادل إمام”.

وكشف الدكتور حسام لطفى رئيس لجنة حماية حقوق المليكة الفكرية وأستاذ القانون أن ما فعله محمد رمضان يعد تعديا على حقوق الملكية الفكرية لشخص عادل إمام والشركة المنتجة لمسرحية “شاهد ماشفش حاجه” اذا لم يقم بالحصول على موافقتهما.

وأضاف حسام لطفى فى تصريح لـ “صدى البلد” : أن ما فعله محمد رمضان تعدى صريح على حقوق عادل إمام الذى استعان بصوته فى كليب “متعودة” ومن حق الزعيم ان يرفع قضية عليه إذا لم يحصل رمضان على موافقة منه كما من حق الشركة المنتجة للمسرحية ان ترفع قضية أيضا على محمد رمضان.

وأوضح حسام لطفي: أن حقوق الملكية الفكرية لا تسقط طالما أصحاب العمل الفنى على قيد الحياة وبالتالى من حقهم الحصول على حقوقهم قانونيا.