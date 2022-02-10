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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحذر أمريكا وحلفاءها من "مأساة" محتملة

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

حذر جينادي جاتيلوف، سفير روسيا في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الغرب من القيام بمراهنات خطرة في مفاوضاته بشأن الأمن الأوروبي مع موسكو والتي يمكن أن تضع العالم على طريق الفوضى، وذلك مع اشتعال التوترات في جميع أنحاء القارة.

وفي حديثه إلى وكالة نوفوستي الروسية، اليوم الخميس، كشف جاتيلوف، تفاصيل جديدة حول تصاعد التوترات بين موسكو وواشنطن وحلفاءها في أوروبا.

وحذر السفير الروسي من أن “قلقنا الخطير هو أن الولايات المتحدة وحلفاءها يفاقمون الوضع لدرجة أن لعبة رفع المخاطر يمكن أن تتحول إلى مأساة حقيقية. والجناة هم الذين فرضوا علينا هذه اللعبة الخطيرة، وعلى المجتمع الدولي بشكل عام”.

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وأضاف الدبلوماسي الروسي أن “نهج الكل أو لا شيء معروف جيدًا في الدبلوماسية و تم استخدامه مرات عديدة في تاريخ العلاقات الدولية”.

ومع ذلك، ظل جاتيلوف يأمل في أن واشنطن وبعض شركائها لم يكونوا مستعدين لخوض حرب شاملة مع روسيا.

وتأتي تصريحات جاتيلوف، وسط توتر متزايد على الحدود الروسية الأوكرانية في الأشهر الأخيرة، حيث حذر مسؤولون غربيون من أن الجيش الروسي قد يغزو أوكرانيا في أي وقت.

ونفى الكرملين أن يكون لديه أي نوايا عدوانية تجاه كييف، وبدلاً من ذلك سعى للحصول على ضمانات أمنية من شأنها استبعاد توسع الكتلة، وفرض قيود على وضع الصواريخ، فضلاً عن ضمانات أخرى.

أمريكا واشنطن روسيا الأمم المتحدة الولايات المتحدة موسكو الجيش الروسى أوكرانيا

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