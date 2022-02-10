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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أمسية شعرية بعنوان "إبداعات الشباب" بالمجلس الأعلى للثقافة.. الاثنين

صدى البلد

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛من خلال لجنة الشعر ومقررها الشاعر أحمد سويلم  أمسية شعرية بعنوان "إبداعات الشباب"؛ وذلك في تمام السابعة مساء الإثنين الموافق 14 فبراير الجاري؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

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أمانة المؤتمرات


وتأتي الأمسية التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويدير الأمسية الشاعر  إيهاب البشبيشي، ويشارك بها الشعراء، أحمد جمال مدني، و أحمد حافظ، وحاتم الأطير، و محمد أبو العزايم، و محمد عرب صالح، و محمد ملوك، و محمود سلام، و محمود شريف، و مصطفى أبو هلال، ومنتصر ثروت. 
ويقدم الدكتور عادل ضرغام دراسة عن الشعراء المشاركين، تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ وتبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة  أمانة المؤتمرات على فيسبوك.

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي الشاعر أحمد سويلم إبداعات الشباب الشعر

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