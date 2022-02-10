عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار رحلات العمرة بـ التأشيرة و الطيران

العمرة
العمرة

أسعار رحلات العمرة 2022 ومواعيد السفر الي الأراضي السعودية ، سؤالين يدوران في فلك كل مشتاق لزيارة بيت الله الحرام ، لأداء مناسك العمرة لعام 1443 هـ .
أسعار العمرة 2022 ، تتداول كثير عن صفحات التواصل الاجتماعى مابين ، ارقام لا يمكن تحدى مدى صحتها أو صدقها ولذلك تطرق "صدى البلد" الى الحديث مع شركات السياحة للوقوف على الحقيقة.

أسعار العمرة 2022 


قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق ، أن الأسعار المتوقع البيع بها للمعتمرين من 38 الى 45 الف جنية للعمرة 2022 ، وهى أسعار الأربعة و الخمس نجوم .
أكد الغمرى لـ "صدى البلد" ، أن الأسعار المتوقعة التي ذكرنها سابقا ، ستشمل الطيران و التأشيرة ، لتكون الرحلة منظمة بشكل يليق بالمعتمر المصري ، مع الالتزام بكافة ضوابط العمرة الضادرة عن وزارة السياحة المصرية ، متوقعا أن تكون أولي رحلات العمرة 20 فبراير الجاري .


قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن أسعار العمرة تبدأ من 30 ألف جنيه وهي العمرة الاقتصادية وتتصاعد الأسعار، لافتًا إلى أن السبب في زيادة الأسعار هو التكلفة الإضافة بسبب فيروس كورونا من الجانب السعودي بسبب الحجر وغيرها.

لفت فاروق، أن العميل سيقعد في الحجر المؤسسي لمدة من 3 إلى 5 أيام، مناشدا الجانب السعودي أن يكون ذلك في فندق الإقامة بالمدينة أو جدة.


أسعار تذاكر طيران عمرة رجب 


يذكر أن صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني بمراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين المصريين، فقد تقرر أن تكون أسعار التذاكر مقاربة لأسعار تذاكر العمرة بالمواسم السابقة قبل توقف موسم العمرة وذلك تلبية لرغبات عملاء الشركة الوطنية في زيارة بيت الله الحرام.

يأتي ذلك فى إطار استعدادات الشركة الوطنية مصر للطيران للبدء في تشغيل رحلات موسم العمرة  لهذا العام ١٤٤٣ هجرية / ٢٠٢٢ ميلادية.

وأعلن الطيار عمرو أبوالعينين، أن أسعار تذاكر مصر للطيران لموسم  عمرة (شهر رجب)، ستبدأ من ٥٢٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب والعودة بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة ، و٥٥٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب  بخط سير القاهرة / جدة  والعودة من المدينة المنورة / القاهرة، و٧٣٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة/ المدينة المنورة والعودة جدة / القاهرة .
 

أسعار رحلات العمرة 2022 السعودية العمرة أسعار العمرة 2022 شركات السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

الزمالك يتراجع عن قرار معاقبة أبو جبل .. تفاصيل

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة برقم الجلوس.. من هنا

موضوعات متعلقة

غرفة شركات السياحة: أسعار العمرة تبدأ من 30 ألف جنيه

أول رحلة خلال أسبوع.. أخبار سارة بشأن العمرة.. فيديو

ترشيحاتنا

بوتين : روسيا تحتاج إلى ضمانات أمنية ملزمة قانونًا من حلف الناتو

حقها رجع ..القصة الكاملة لواقعة ابتزاز هايدي بنت الشرقية..شاهد

والد بوسي يشكو جحود بناته الأربعة رغم مرضه وديونه

الخارجية: مصر مستمرة فى تواصلها مع جميع الأطراف الليبية لحفظ استقرار بلادهم

هل زوجته ضمنهم.. أسرة أبو جبل تظهر فى برنامج منى الشاذلي.. شاهد

قبل مواجهة الأهلي السبت المقبل.. الهلال يعلن عودة قائده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

الشيكولاتة .. كيف تحولت من مشروب مر لأشهر حلوى فى العالم؟| نوستالجيا

فيديو

سقطت من الشرفة .. مصرع طبيبة بعد وضعها طفلتها بـ12 يوما بالمنوفية

فيديو.. زيادات كبيرة في رواتب العاملين بالدولة.. تعرف عليها

رفض الرحيل .. سر الكلب الذي يرابط عند قبر الطفل ريان

تريند أغلفة موازية يثير رواد التواصل الاجتماعي للمشاركة.. ما القصة؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ