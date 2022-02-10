أسعار رحلات العمرة بـ التأشيرة و الطيران

أسعار رحلات العمرة 2022 ومواعيد السفر الي الأراضي السعودية ، سؤالين يدوران في فلك كل مشتاق لزيارة بيت الله الحرام ، لأداء مناسك العمرة لعام 1443 هـ .

أسعار العمرة 2022 ، تتداول كثير عن صفحات التواصل الاجتماعى مابين ، ارقام لا يمكن تحدى مدى صحتها أو صدقها ولذلك تطرق "صدى البلد" الى الحديث مع شركات السياحة للوقوف على الحقيقة.

أسعار العمرة 2022



قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق ، أن الأسعار المتوقع البيع بها للمعتمرين من 38 الى 45 الف جنية للعمرة 2022 ، وهى أسعار الأربعة و الخمس نجوم .

أكد الغمرى لـ "صدى البلد" ، أن الأسعار المتوقعة التي ذكرنها سابقا ، ستشمل الطيران و التأشيرة ، لتكون الرحلة منظمة بشكل يليق بالمعتمر المصري ، مع الالتزام بكافة ضوابط العمرة الضادرة عن وزارة السياحة المصرية ، متوقعا أن تكون أولي رحلات العمرة 20 فبراير الجاري .



قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن أسعار العمرة تبدأ من 30 ألف جنيه وهي العمرة الاقتصادية وتتصاعد الأسعار، لافتًا إلى أن السبب في زيادة الأسعار هو التكلفة الإضافة بسبب فيروس كورونا من الجانب السعودي بسبب الحجر وغيرها.

لفت فاروق، أن العميل سيقعد في الحجر المؤسسي لمدة من 3 إلى 5 أيام، مناشدا الجانب السعودي أن يكون ذلك في فندق الإقامة بالمدينة أو جدة.



أسعار تذاكر طيران عمرة رجب



يذكر أن صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني بمراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين المصريين، فقد تقرر أن تكون أسعار التذاكر مقاربة لأسعار تذاكر العمرة بالمواسم السابقة قبل توقف موسم العمرة وذلك تلبية لرغبات عملاء الشركة الوطنية في زيارة بيت الله الحرام.

يأتي ذلك فى إطار استعدادات الشركة الوطنية مصر للطيران للبدء في تشغيل رحلات موسم العمرة لهذا العام ١٤٤٣ هجرية / ٢٠٢٢ ميلادية.

وأعلن الطيار عمرو أبوالعينين، أن أسعار تذاكر مصر للطيران لموسم عمرة (شهر رجب)، ستبدأ من ٥٢٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب والعودة بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة ، و٥٥٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة / جدة والعودة من المدينة المنورة / القاهرة، و٧٣٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة/ المدينة المنورة والعودة جدة / القاهرة .

