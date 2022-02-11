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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدكتورة آلاء ماتت.. معيدة الطب سقطت من البلكونة وتركت رضيعتها بعد 12 يوما من الولادة|تفاصيل

طبيبة المنوفيه
طبيبة المنوفيه

ما زال الحزن يخيم علي أهالي قرية فيشا الصغرى بمركز الباجور في محافظة المنوفية، عقب وفاة الدكتورة الاء رمضان معيدة كلية الطب جامعة المنوفية في ظروف غامضة عقب الإعلان عن سقوطها من شرفة منزلها في منزل الزوجية بقرية الخضرة.

الاء رمضان شابة تبلغ من العمر 27 عاما طبيبة ومعيدة بكلية الطب جامعة المنوفية، والمعروف عنها وعن أسرتها حسن الخلق والسيرة الطيبة حيث أن والدها متوفي منذ عام ووالدتها مديرة مدرسة إعدادي ولديها اثنين أشقاء أطباء، توفت في ظروف غامضة حيث أعلن وفاتها عقب سقوطها من شرفة منزلها.

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

ما زال الغموض يسيطر علي حادث وفاة طبيبة المنوفية والتي كانت من أوائل الثانوية العامة السادسة علي مستوى الجمهورية، حيث وضعت مولودها طفلتها الأولي منذ 12 يوما.

وأكد أحد الاهالي، أن الطبيبة المتوفاة كانت حسنة الخلق ووفاتها صدمة للجميع، حيث أنها متزوجة بقرية الخضرة وكانت تجلس لدي والدتها لوالدتها وعادت الي منزلها ليعلنوا وفاتها عقب سقوطها من شرفة منزلها عقب ساعات من عودتها.

وتابع أن والده المجني عليها اكدت أنها تلقت اتصال من نجلتها بأن تأتي إليها لتاخذها بسبب خلافات زوجية  وعندما ذهبت والدتها أكدوا لها أن نجلتها سقطت وأاصيبت وتم نقلها لمستشفي سرس الليان.

حيث أصيبت بتهشم في الجمجمة نتيجة السقوط من علو ولقت مصرعها في الحال تاركه طفلتها التي لم تتعدى عدة أيام.

حيث تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز الباجور بوفاة طبيبة شابة تدعي آلاء رمضان 27 عاما اثر سقوطها من علو بقرية الخضرة بمركز الباجور.

وبالانتقال والفحص تبين نقل الجثمان الي مستشفي سرس الليان وجاءت الوفاة نتيجة تهشم في الجمجمة.

فيما تم تشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وتم استدعاء زوجها وأقاربه للتحقيق وتم انصرافهم عقب انتهاء التحقيقات.

فيما أصدرت جامعة المنوفية نعياً باسم رئيس الجامعة كالاتي "يتقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بخالص العزاء والمواساة فى وفاة الدكتورة آلاء رمضان المعيدة بقسم الطفيليات الطبية بكلية الطب.. داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان"

المنوفية الدكتورة الاء كلية الطب جامعة المنوفية شرفة طبيبة المنوفية

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