إحتفاء برلمانى بتعيين المستشار بولس فهمى رئيساً للدستورية العليا..نواب:قرار الرئيس تطبيق لمفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان..وإرساء لدعائم الجمهورية الجديدة

برلماني عن رئيس المحكمة الدستورية الجديد: أين دكاكين حقوق الإنسان المشبوهة؟!

نائب: تعيين المستشار بولس فهمى رئيساً للدستورية العليا قرار تاريخي

أباظة: تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ترسيخ لمبادئ المواطنة





أشاد عدد من النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ، وأكدوا ان هذا القرار بمثابة دليل قاطع على أن مصر فى عهد الرئيس السيسى ترسخ لمفهوم الدولة المدنية الحديثة القائمة على تطبيق مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان وإعلاء دولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون.

فى البداية اعتبر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بمثابة صفعة قوية على وجوه قوى الشر والظلام والارهاب الذين حاصروا هذا الصرح الدستورى الكبير الذى يحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم كله، وإنه قرار تاريخى وغير مسبوق فى تاريخ الحياة السياسية والقضائية.

كما اعتبر "شمس الدين" فى بيان له، هذا القرار بمثابة دليل قاطع على أن مصر فى عهد الرئيس السيسى ترسخ لمفهوم الدولة المدنية الحديثة القائمة على تطبيق مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان وإعلاء دولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون والمساواة الحقيقية بين جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية والانتقال نحو الجمهورية الجديدة.

وتوجه "شمس الدين" فى تصريح له بالتهنئة القلبية الى المستشار بولس فهمى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، متسائلاً: أين دكاكين ومنظمات حقوق الانسان المشبوهة من مثل هذه القرارات التى اسعدت جميع المصريين؟.

وقال النائب السيد شمس الدين، إن مثل هذه المنظمات المشبوهة والمأجورة والتى تتحدث بلسان جماعة الاخوان الارهابية نظير تلقى ملايين الدولارات الزرقاء منها لبث الاشاعات والاكاذيب والسموم ضد مصر، تصاب بالخرس التام وعدم التعليق من قريب أو بعيد عن اتخاذ مصر لمثل هذه القرارات التى تؤكد احترام مصر لحقوق الانسان وتطبيق الدستور والقانون والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

ووصف المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بالتاريخي معتبراً هذا القرار بمثابة دليل قاطع على أن مصر فى عهد الرئيس السيسى ترسخ لمفهوم المدنية الحديثة القائمة على تطبيق مفاهيم المواطنة وحقوق الانسان واعلاء دولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون والمساواة الحقيقية لكل من يعيشون على هذه أرض مصر .

وتوجه " مسعود " فى تصريح له بالتهنئة القلبية الى المستشار بولس فهمى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا مؤكداً أن الرئيس السيسى وجميع مؤسسات الدولة والشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية يقدرون القضاء المصرى الشامخ والنزيه والمستقل .

وقال : " كلنا نفخر بالقضاء المصري بصفة عامة وبالقضاء الدستورى بصفة خاصة مشيراً الى أن اعتلاء المحكمة الدستورية العليا للمرتبة الثالثة على المستوى العالمى يمثل أكبر تقدير عالمى للقضاء المصرى الشامخ " موجهاً التحية والتقدير لكل القيادات والقضاة والعاملين بالمحكمة الدستورية العليا على جهودهم الكبيرة فى خدمة مصر وشعبها .

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالقرار الرئاسى التاريخي الذى اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا معتبراً هذا القرار بمثابة ترسيخ لدولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون والمواطنة والعدالة والمساواة الحقيقية لكل من يعيشون على هذه الارض الطيبة والمباركة .

وقال " أباظة " فى بيان له هكذا يثبت الرئيس السيسى يومياً للشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية بتمتع جميع المصريين بحقوقهم الكاملة وأنه حريص كل الحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الإنسان كأحد مقومات الدولة وتطبيقاً لنصوص الدستور المصري مؤكداً أن هذا القرار الرئاسى لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جموع المصريين .

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن الواقع والتاريخ أكدا للرأى العام المصرى والعالمى أن مصر فى عهد الرئيس السيسى دخلت عصراً جديداً فى كل مايتعلق بقضايا وملفات حقوق الإنسان والترسيخ الحقيقى لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر وأن بجميع المصريين يتمتعون بحقوق متساوية وأن الكفاءة وحدها هي معيار الترقي موجهاً التهنئة القلبية للمستشار بولس فهمى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا .

كما وجه النائب أحمد فؤاد أباظة التحية والتقدير لجميع القيادات التنفيذية والبرلمانية والشعبية والحزبية الذين سارعوا الى تقديم التهنئة الى المستشار بولس فهمى مؤكداً أن جميع المصريين فى عهد الرئيس السيسى اصبحوا على قلب رجل واحد فى تماسكهم ووحدتهم لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه الدولة المصرية .